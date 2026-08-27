Cómo las familias mendocinas ya usan criptomonedas para el pago de sus vacaciones

Es una ruta de ida y vuelta que las familias de la provincia recorren cada verano con la misma ilusión de siempre: cruzar la cordillera, llegar a Viña del Mar o Valparaíso, sentarse frente al Pacífico con los chicos y desconectar unos días de la rutina. Ese plan no cambió. Lo que cambió es la forma en que muchas de esas familias están juntando la plata para pagarlo. Porque el dólar lleva meses sin ofrecer demasiado y el plazo fijo rinde por debajo de la inflación. En ese escenario, un número creciente de mendocinos encontró en las criptomonedas una herramienta concreta no solo para ahorrar, sino también para poder hacer transacciones al otro lado de la cordillera sin estar pensando tanto en la cotización del dólar o el peso chileno.

En sitios como Binance puedes ver la cotización bitcoin dólar que es útil para aquellas personas que están recién empezando. Todo en tiempo real. Y ese dato no es menor, porque buena parte de la barrera que separaba al ahorrista común de las criptomonedas tenía que ver con la falta de información clara. Hoy con un par de clicks en Binance Academy y tenés toda la data. Cercana. Sin tecnicismos que espantan al que recién llega. Hoy esa barrera se achicó bastante. Las familias revisaban la cotización del dólar blue en el celular, ahora suman otra consulta a la rutina: cuánto vale el Bitcoin, cuánto acumularon en el mes y cuánto les falta para completar el presupuesto de las vacaciones. Es un cambio de hábito que de a poco se va haciendo real.

El dólar estable dejó de ser sinónimo de ganancia Durante años, comprar dólares fue la estrategia de ahorro más extendida en todo el país. En Mendoza eso tenía un valor agregado: cada dólar se gastaba al otro lado de la cordillera. Se acumulaban billetes con la certeza de que al momento de cruzar la frontera, el tipo de cambio iba a favorecer al turista argentino. Pero 2026 planteó un escenario diferente. Para una familia que necesita realizar gastos de alojamiento, comida y transporte en pesos chilenos, la opción de usar bitcoin o stablecoins es cada vez más cercana. No solo porque cada vez se acepta más, sino porque la conversión siempre es mucho más favorable que el tipo de cambio que puedes encontrar en una casa de cambios tradicional.

Criptomonedas en la billetera El concepto es más simple de lo que parece. Nadie está hablando de invertir fortunas ni de convertirse en un operador de mercados financieros. Lo que hacen muchas familias mendocinas es pensar todo en alguna criptomoneda tipo stablecoin. De esta forma saben lo que tienen y cuánto pueden gastar en el viaje.

Tarjetas cripto: gastar en Chile sin convertir nada a mano Uno de los avances que más impulsó la adopción de criptomonedas entre los que tienen un perfil conservador fue la aparición de tarjetas de débito asociadas a billeteras digitales como la que está disponible para los usuarios de Binance. El mecanismo es directo. El usuario tiene sus criptomonedas en una plataforma, solicita la tarjeta vinculada y al momento de pagar en un comercio en Chile la conversión se realiza de forma automática. No hace falta ir a una casa de cambio en Santiago. No hace falta llevar dólares físicos y buscar dónde cambiarlos por pesos chilenos.