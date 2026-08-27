Cómo las familias mendocinas ya usan criptomonedas para el pago de sus vacaciones
La frontera entre Mendoza y Chile siempre fue más que una línea en el mapa.
Es una ruta de ida y vuelta que las familias de la provincia recorren cada verano con la misma ilusión de siempre: cruzar la cordillera, llegar a Viña del Mar o Valparaíso, sentarse frente al Pacífico con los chicos y desconectar unos días de la rutina. Ese plan no cambió. Lo que cambió es la forma en que muchas de esas familias están juntando la plata para pagarlo. Porque el dólar lleva meses sin ofrecer demasiado y el plazo fijo rinde por debajo de la inflación. En ese escenario, un número creciente de mendocinos encontró en las criptomonedas una herramienta concreta no solo para ahorrar, sino también para poder hacer transacciones al otro lado de la cordillera sin estar pensando tanto en la cotización del dólar o el peso chileno.
En sitios como Binance puedes ver la cotización bitcoin dólar que es útil para aquellas personas que están recién empezando. Todo en tiempo real. Y ese dato no es menor, porque buena parte de la barrera que separaba al ahorrista común de las criptomonedas tenía que ver con la falta de información clara. Hoy con un par de clicks en Binance Academy y tenés toda la data. Cercana. Sin tecnicismos que espantan al que recién llega. Hoy esa barrera se achicó bastante. Las familias revisaban la cotización del dólar blue en el celular, ahora suman otra consulta a la rutina: cuánto vale el Bitcoin, cuánto acumularon en el mes y cuánto les falta para completar el presupuesto de las vacaciones. Es un cambio de hábito que de a poco se va haciendo real.
El dólar estable dejó de ser sinónimo de ganancia
Durante años, comprar dólares fue la estrategia de ahorro más extendida en todo el país. En Mendoza eso tenía un valor agregado: cada dólar se gastaba al otro lado de la cordillera. Se acumulaban billetes con la certeza de que al momento de cruzar la frontera, el tipo de cambio iba a favorecer al turista argentino. Pero 2026 planteó un escenario diferente. Para una familia que necesita realizar gastos de alojamiento, comida y transporte en pesos chilenos, la opción de usar bitcoin o stablecoins es cada vez más cercana. No solo porque cada vez se acepta más, sino porque la conversión siempre es mucho más favorable que el tipo de cambio que puedes encontrar en una casa de cambios tradicional.
Criptomonedas en la billetera
El concepto es más simple de lo que parece. Nadie está hablando de invertir fortunas ni de convertirse en un operador de mercados financieros. Lo que hacen muchas familias mendocinas es pensar todo en alguna criptomoneda tipo stablecoin. De esta forma saben lo que tienen y cuánto pueden gastar en el viaje.
Tarjetas cripto: gastar en Chile sin convertir nada a mano
Uno de los avances que más impulsó la adopción de criptomonedas entre los que tienen un perfil conservador fue la aparición de tarjetas de débito asociadas a billeteras digitales como la que está disponible para los usuarios de Binance. El mecanismo es directo. El usuario tiene sus criptomonedas en una plataforma, solicita la tarjeta vinculada y al momento de pagar en un comercio en Chile la conversión se realiza de forma automática. No hace falta ir a una casa de cambio en Santiago. No hace falta llevar dólares físicos y buscar dónde cambiarlos por pesos chilenos.
La tarjeta opera como cualquier tarjeta de débito internacional y el descuento se hace del saldo en cripto al tipo de cambio vigente en ese instante. Para una familia que llega a Viña del Mar con tres chicos y necesita pagar hotel, restaurante y excursiones, esa practicidad no es un detalle. Es lo que termina de cerrar la decisión.
Las claves para entender el funcionamiento del bitcoin
Satoshi Nakamoto lanzó un paper de nueve páginas en 2008 y cambió todo. Así de simple. Bitcoin nació como una respuesta directa al colapso financiero que dejó a millones de personas mirando cómo los bancos se salvaban con plata ajena. La idea era brutal: una moneda digital sin bancos centrales, sin intermediarios, sin que ningún gobierno pudiera imprimirla cuando le convenga.
Cada transacción queda grabada en la blockchain. Pensalo como un libro contable gigante que cualquiera puede leer pero nadie puede borrar. Los mineros son los que validan esas operaciones y a cambio reciben BTC como recompensa. Cada cuatro años esa recompensa se reduce a la mitad. Le dicen halving. Y cada vez que pasa, el mercado se sacude.
Bitcoin cotizó por debajo de un centavo en 2009. Hoy se mueve arriba de los 60.000 dólares. Un precio que para muchos puede ser un dolor de cabeza. Porque la volatilidad sobra, eso nadie lo discute. Pero la red nunca se cayó. Ni un solo minuto de downtime en casi dos décadas. Eso dice más que cualquier predicción de precio. El oro digital, le dicen. Y el apodo le queda justo.
El perfil mendocino: prudente por naturaleza
Mendoza es una provincia arraigada a las tradiciones. Es una provincia de trabajo sostenido, de cosecha, de industria y de cálculos que se hacen con dos veces antes de mover un peso. Ese temperamento encaja bien con la persona que compra criptomonedas estables. No se trata del inversor que busca multiplicar su capital de la noche a la mañana. Se trata de la familia que se sienta a la mesa a fin de mes, revisa qué sobró después de cubrir los gastos fijos y decide apartar un porcentaje para un objetivo concreto. Las vacaciones. La cena de Año Nuevo frente al mar. Los regalos para los chicos.
Lo que estas familias están haciendo no es una revolución financiera. Es una adaptación. Una respuesta lógica a un contexto donde las herramientas tradicionales dejaron de cumplir su función con la eficiencia de antes. El dólar sigue existiendo y nadie lo descarta. Pero ahora hay otras formas para hacer pagos, como con tarjeta asociada a una wallet. Todo es más fácil.