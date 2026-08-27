Reserva Federal: ya son dos los funcionarios del banco central de EE.UU. que piden la suba de tasas

Con las tensiones en Medio Oriente ocupando las portadas de los diarios y sin solución a la vista, el precio del petróleo sigue en torno a 90 dólares el barril, con impacto en la inflación global. Así, las miradas en Estados Unidos apuntan a la Reserva Federal y la decisión que tomará sobre el nivel de las tasas de interés.

El manejo de la tasa de interés es el principal instrumento anti inflacionario en ese país. Por eso, tras el mantenimiento del nivel de la tasa de referencia en la última reunión del Comité Federal de Mercados Abiertos (FOMC), por su sigla en inglés) - está en 3,75% anual desde diciembre de 2025- tras seis bajas consecutivas desde septiembre de 2024, ahora algunos analistas esperan que puede haber una suba.

Este jueves se conoció la declaración de Beth Hammack , presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, y miembro del Board de Gobernadores de la Reserva Federal dejando en claro su preocupación por la persistente alta inflación , justificando una suba de los tipos de interés por parte del banco central de EE.UU.

"Tenemos mucho tiempo antes de nuestra próxima reunión, así que no quiero prejuzgar nada", indicó Hammack en una entrevista con CNBC. "Pero creo que ahora es el momento de actuar" , debido a la continua tendencia de la inflación por encima del objetivo del 2%, explicó.

En la última reunión de política monetaria Hammack se había opuesto a una subida de tipos de interés en la reunión de política monetaria de la Fed a finales de julio. En la próxima reunión el 15 y 16 de septiembre la decisión podría ser otra.

Para Hammack el principal riesgo que se corre hoy, si no se hace nada, es que la gente empiece a naturalizar una mentalidad inflacionaria. "La principal preocupación es que el público pierda la confianza en que la inflación vuelva al 2%", afirmó y agregó que entre sus contactos hay muchos preocupados por la situación de la inflación y el costo de la vida.

En su opinión, la política monetaria neutral es algo que se reconoce al instante y considera que la tasa neutral es algo elevada en comparación con la de otros funcionarios de la Reserva Federal.

Visión compartida

Hammack se convirtió así en el segundo miembro del Comité de Política Monetaria de la Fed en mostrarse a favor de un incremento de las tasas. Sus declaraciones llegaron unas horas después de que Jeffrey Schmidel, presidente del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, afirmara que las actuales tasas de interés no están frenando la economía, lo que fue interpretado como apoyo a una suba de los tipos de interés para que la inflación se alinee con el objetivo del 2% anual.

En declaraciones a CNBC y en el marco de la conferencia anual de su banco en Jackson Hole, Wyoming, Schmid señaló que la inflación sigue siendo "resistente y persistente, y debemos seguir buscando maneras de superarla" para llegar al objetivo del 2%.