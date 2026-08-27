Arcor lanza una línea Aguila de chocolatería fina

Aguila , una de las marcas históricas del mercado argentino de chocolates y perteneciente a Grupo Arcor , presentó Aguila Chocolatier , una nueva plataforma de chocolatería fina que busca ampliar las ocasiones de consumo y sumar propuestas asociadas a segmentos de mayor sofisticación dentro de la categoría.

Con más de 145 años de trayectoria, la marca desarrolló un portfolio de más de 20 productos que incluye bombones, mini tabletas, chocolate en rama, medallones, frutos secos bañados en chocolate y tabletas. La propuesta combina variedades tradicionales de chocolate con leche, blanco y semiamargo con alternativas que incorporan ingredientes como pistacho, avellanas, frambuesa y dulce de leche.

La nueva línea también contempla chocolates con alto porcentaje de cacao y formatos orientados a diferentes momentos de consumo, desde el disfrute individual hasta productos destinados a compartir o regalar.

El lanzamiento representa una nueva etapa en la estrategia de Aguila, que en los últimos años avanzó con productos como las tabletas de Aguila Extrafinos y variedades con mayor concentración de cacao. Según la compañía, ese recorrido permitió explorar nuevos perfiles de sabor y detectar una mayor demanda por experiencias diferenciadas dentro del mercado del chocolate.

“Aguila es sinónimo de chocolate para generaciones de argentinos y, como toda marca con historia, tiene el desafío de seguir evolucionando. En los últimos años identificamos una creciente búsqueda de propuestas más sofisticadas dentro de la categoría y entendimos que allí había una oportunidad para seguir ampliando el universo de la marca”, señaló Gabriel Porciani, Gerente General de Consumo Masivo de Grupo Arcor .

El ejecutivo agregó: “Así nace Aguila Chocolatier, una nueva plataforma que combina toda la trayectoria y el conocimiento de Aguila con las tendencias más relevantes de la chocolatería premium”.

El lanzamiento busca posicionar la marca dentro del mercado de chocolatería fina con variedad de productos, y la selectividad de canales y espacios seleccionados para su comercialización.

Aguila Chocolatier llegará sólo a alrededor de 2.000 puntos de venta de todo el país y contará con espacios especialmente destinados a su exhibición, como los principales centros comerciales del país, con el objetivo de destacar los distintos formatos y productos y reforzar la experiencia de compra.

Una marca histórica

La marca Aguila nació en Buenos Aires en 1880, de la mano del francés Don Abel Saint, y se convirtió en una de las primeras marcas registradas de la Argentina. Desde sus comienzos estuvo vinculada con la elaboración de chocolates y, con el paso de las décadas, amplió su presencia hasta convertirse en una referencia del chocolate y la repostería en el mercado local.

En 1993, Aguila pasó a formar parte de Grupo Arcor, a partir de lo cual inició una etapa de crecimiento, desarrollo e innovación. En 2030 cumplirá 150 años de historia.