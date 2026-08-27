De cuánto debe ser tu sueldo para acceder al nuevo crédito hipotecario y construir tu casa

Para acceder al nuevo plan de créditos hipotecarios y financiar la construcción de una vivienda, los solicitantes deben contar con un sueldo neto mínimo de $1.506.400.

El Gobierno oficializó un fondo de $2 billones para impulsar los préstamos para la vivienda.

El ministro de Economía Luis Caputo, oficializó la puesta en marcha de un nuevo plan de créditos hipotecarios financiado con un fondo de hasta $2 billones. La iniciativa se canalizará mediante la Anses, que licitará plazos fijos a tasa fija con los bancos comerciales. El objetivo central de la medida es fondear a las entidades a largo plazo para que puedan ofrecer financiamiento competitivo a las familias que buscan construir o comprar su primera vivienda.

Requisitos de ingreso: el piso para calificar Frente al anuncio oficial, la principal duda de los solicitantes se centra en el nivel de ingresos netos requerido para calificar:

Empleo registrado: Es condición obligatoria contar con un trabajo formal en blanco.

Piso salarial: El haber del solicitante (o del grupo familiar/codeudores) debe ser igual o superior a 4 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) .

Monto mínimo: Con el SMVM fijado en $376.600 para agosto de 2026, el ingreso mínimo en mano para solicitar el crédito se ubica en $1.506.400. A modo de contexto, la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) se posiciona actualmente en los $1.915.878,76, ubicando al salario promedio por encima del umbral mínimo exigido por el programa.

Simulación de construcción: costo por m² y cuotas mensuales Para calcular las condiciones reales de acceso, se tomó como referencia la construcción desde cero de una vivienda de una planta de 60 metros cuadrados. Con un costo estimado de construcción de $2.500.000 por m², el valor total de la propiedad asciende a $150.000.000.

Banco Valor de Propiedad Monto del Crédito Ingresos Netos Necesarios Primera Cuota Estimada Banco Nación $150.000.000 $105.000.000 (70%) $4.046.811 $1.011.703 Banco Santander $150.000.000 $104.999.000 (70%) $4.000.000 $978.728 Banco Nación Banco Santander Nota: Ambas simulaciones fueron calculadas a un plazo de pago de 20 años.