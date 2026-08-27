Argentina quedó afuera de la ampliación del cupo de importación de carne de Estados Unidos

Donald Trump firmó una ampliación arancelaria por 300.000 toneladas de carne vacuna que empezará a aplicarse en septiembre. La medida busca frenar la suba de precios en el mercado estadounidense, aunque el volumen adicional solo podrá ser aprovechado por el grupo de "otros países o áreas", categoría en la que la Argentina no está incluida . El anuncio se conoce en pleno auge de los envíos argentinos hacia ese destino.

El mandatario estadounidense oficializó el miércoles por la noche una medida que reconfigura, al menos temporalmente, el mapa de importaciones cárnicas de su país: un cupo extra de 300.000 toneladas de carne vacuna con arancel reducido. La noticia impacta de lleno en la cadena ganadera argentina, aunque no de la forma esperada, ya que el país no podrá utilizar ese volumen adicional.

De acuerdo con datos difundidos por el Consejo de Importación de Carne de América (MICA), el refuerzo del cupo fue diseñado exclusivamente para el contingente identificado como "Otros países o áreas", una categoría que hoy utilizan sobre todo Brasil, Paraguay, Irlanda, Japón y los Países Bajos.

Los países que ya cuentan con una cuota propia dentro del esquema arancelario estadounidense —Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y el Reino Unido— quedan al margen de este refuerzo puntual.

El esquema arranca el 1° de septiembre y se administrará en tres bloques sucesivos de 100.000 toneladas cada uno:

Primer bloque: del 1° al 30 de septiembre.

del 1° al 30 de septiembre. Segundo bloque: del 1° al 30 de octubre.

del 1° al 30 de octubre. Tercer bloque: desde el 31 de octubre hasta agotar el volumen disponible o hasta el 30 de noviembre, lo que suceda antes.

El reparto se hará bajo la modalidad de "primero llegado, primero servido", por lo que los importadores podrán operar contra ese cupo hasta que se termine.

¿Qué motivó la decisión de ampliar el cupo?

Detrás de la medida hay un objetivo declarado por la Casa Blanca: contener el precio de los alimentos en el mercado interno estadounidense, en un contexto en el que la oferta de carne no alcanza a cubrir una demanda que se mantiene alta.

El argumento central de la proclamación presidencial es que el rodeo bovino de Estados Unidos atraviesa su nivel más bajo en 75 años. No obstante, cifras del Departamento de Agricultura (USDA) indicarían que ese stock ganadero empezó a mostrar signos de recuperación en julio.

A ese cuadro se suman otros factores que restringen la oferta local: las limitaciones a la importación de ganado en pie desde México —dispuestas para contener el avance de la mosca barrenadora del Nuevo Mundo— y el impacto de la sequía y los incendios forestales sobre distintas zonas productoras. Por estas razones, el propio USDA proyecta una caída cercana al 4% en la producción de carne vacuna estadounidense durante 2026, en comparación con 2025.

¿Por qué la Argentina no puede acceder al nuevo volumen?

La respuesta tiene que ver con la ingeniería del propio anuncio: las 300.000 toneladas adicionales fueron asignadas puntualmente al contingente "Otros países o áreas", y la Argentina no forma parte de ese grupo porque ya posee una asignación propia dentro del sistema de cuotas arancelarias de Estados Unidos. El mismo criterio deja afuera a Australia, Nueva Zelanda, Uruguay y el Reino Unido.

¿Cómo venía creciendo la relación comercial entre Argentina y Estados Unidos en materia de carne?

El anuncio llega en un momento particularmente sensible para el sector exportador argentino. Estados Unidos se transformó en el segundo destino más relevante para la carne vacuna nacional, y los frigoríficos locales proyectaban seguir incrementando sus envíos.

En febrero de este año, ambos gobiernos habían acordado elevar el contingente argentino sin aranceles de 20.000 a 100.000 toneladas, un salto que abrió una ventana de crecimiento para los exportadores.

Ese impulso ya se refleja en los números: en los primeros siete meses de 2026, la Argentina exportó 67.118 toneladas de carne vacuna a Estados Unidos, frente a las 22.183 toneladas del mismo período de 2025. Se trata de un salto interanual del 202,6%.