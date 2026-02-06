Estados Unidos publicó el decreto que cuadruplica la cuota de importación de carne vacuna argentina

A través de un decreto, el presidente de los Estados Unidos anunció una ampliación de 80 mil toneladas en el cupo de importación de carne vacuna argentina . La decisión responde a una combinación crítica de factores climáticos y sanitarios que han reducido el inventario ganadero del país a mínimos históricos.

El trasfondo de esta decisión se debe a una escasez de suministro interno causada por sequías persistentes, incendios forestales y restricciones sanitarias a las importaciones desde México por el gusano barrenador.

En principio, desde 2022 , una sequía severa y persistente ha golpeado los principales estados productores como Texas, Kansas, Oklahoma, Missouri, Nebraska y Dakota del Sur , limitando el forraje para el ganado. A esto se sumaron incendios forestales que alteraron los patrones de pastoreo y afectaron la salud animal.

El panorama se agravó en mayo de 2025 , cuando la detección del gusano barrenador del Nuevo Mundo en México obligó a restringir la importación de terneros desde ese país, eliminando un suministro vital para los corrales de engorde locales. Como resultado, para julio de 2025, el inventario de ganado en EE. UU. cayó a 94,2 millones de cabezas , la cifra más baja registrada.

Esta escasez llevó el precio de la carne molida a un promedio de $6,69 por libra en diciembre de 2025 , el valor más alto desde que el Departamento de Trabajo comenzó a seguir estos registros en la década de 1980.

Argentina: el proveedor estratégico para 2026

Ante la necesidad de recortes magros de carne (utilizados para producir hamburguesas y carne molida), el gobierno estadounidense determinó que la oferta doméstica es inadecuada para cubrir la demanda. Por ello, se ha decretado un incremento que aumenta de 20.000 a 80.000 toneladas métricas (mt) en la cuota arancelaria para el año calendario 2026.

Lo más destacado de la proclama es que la totalidad de este incremento de 80.000 toneladas ha sido asignada exclusivamente a la Argentina. La medida busca estabilizar el mercado interno mediante productos clasificados bajo los códigos HTSUS 0201.30.5085 y 0202.30.5085.

Cronograma de implementación

La nueva cuota se administrará por orden de llegada en cuatro tramos trimestrales de 20.000 toneladas cada uno: