El Gobierno aseguró que la polémica por el Indec "no es tema de preocupación para Estados Unidos"

El canciller caracterizó su último viaje al socio estratégico de Argentina como "muy productivo" . Destacó, en relación a ello, las reuniones que mantuve también con María Corina Machado y el grupo de amistad parlamentario en el Congreso estadounidense.

Pablo Quirno y María Corina Machado Pablo Quirno con María Corina Machado, una de las tantas reuniones que mantuvo en su último viaje a los Estados Unidos. X

Además, remarcó que la relación es "estratégica" y no hay cuestiones "transaccionales" en la relación entre los dos países. Sobre el acceso a los minerales críticos que otorga el acuerdo, Quirno dice que este da "mayor previsibilidad" a las empresas estadounidenses, que ya son de los mayores inversores en el sector minero, para aumentar aún más sus recursos destinados al país. También aclaró que el acuerdo cuenta con muchas "cláusulas espejo" para proteger la competitividad de ambos países. "No se debe ver esto como un River-Boca", dijo. A su vez, dejó una señal clara sobre el futuro de esta relación y mismo con otros países: "no vamos a parar en este acuerdo".