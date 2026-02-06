El Gobierno aseguró que la polémica por el Indec "no es tema de preocupación para Estados Unidos"
En conferencia con el vocero Manuel Adorni, el canciller Pablo Quirno habló de su viaje a los Estados Unidos y se refirió a la reciente discusión por el Indec.
Pablo Quirno hizo hoy una aparición poco frecuente para su persona y otros ministros. En el marco de una conferencia de Vocería Presidencial, el canciller salió a hablar junto a Manuel Adorni sobre el acuerdo estratégico firmado con los Estados Unidos. Sin embargo, no pudieron escapar a las preguntas sobre el Indec.
Quirno: "El compromiso es total"
El canciller caracterizó su último viaje al socio estratégico de Argentina como "muy productivo". Destacó, en relación a ello, las reuniones que mantuve también con María Corina Machado y el grupo de amistad parlamentario en el Congreso estadounidense.
Te Podría Interesar
Además, remarcó que la relación es "estratégica" y no hay cuestiones "transaccionales" en la relación entre los dos países. Sobre el acceso a los minerales críticos que otorga el acuerdo, Quirno dice que este da "mayor previsibilidad" a las empresas estadounidenses, que ya son de los mayores inversores en el sector minero, para aumentar aún más sus recursos destinados al país. También aclaró que el acuerdo cuenta con muchas "cláusulas espejo" para proteger la competitividad de ambos países. "No se debe ver esto como un River-Boca", dijo. A su vez, dejó una señal clara sobre el futuro de esta relación y mismo con otros países: "no vamos a parar en este acuerdo".
El Indec "no es tema"
Consultado por la prensa sobre la imagen internacional del gobierno libertario luego de la salida de Marcos Lavagna del Indec y el nuevo índice de medición, Quirno sentenció: "El Indec no es tema con EE. UU.". Según el funcionario, nadie le preguntó por el organismo, ni por los datos futuros de inflación que este comenzará a registrar con un nuevo método.