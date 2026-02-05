Con más pollo y cerdo, el consumo total de carne volvió a crecer en la Argentina

Ante el aumento del precio de la carne vacuna los argentinos recurren al pollo y al cerdo como fuente de proteínas.

El consumo de carne en la Argentina registró en 2025 una expansión interanual cercana al 4%, impulsada principalmente por el mayor protagonismo de las carnes de pollo y cerdo, en un contexto marcado por el encarecimiento sostenido de la carne vacuna. De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, el consumo total per cápita alcanzó los 116,4 kilos anuales, el nivel más elevado de los últimos seis años.

Según el relevamiento elaborado por la Dirección Nacional de Producción Ganadera, el incremento interanual fue del 3,85% respecto de 2024, cuando el consumo promedio había sido de 112,16 kilos por habitante. La mejora se explicó por el crecimiento en las tres principales categorías del mercado cárnico, aunque con una dinámica desigual entre ellas.

En el caso de la carne bovina, el consumo mostró una suba moderada, al pasar de 48,49 kilos per cápita en 2024 a 49,92 kilos en 2025, lo que representó un aumento del 2,94%. Más significativo fue el avance de la carne porcina, que creció 8,44% interanual y se ubicó en 18,89 kilos por habitante, frente a los 17,42 kilos del año previo. La carne aviar, en tanto, también exhibió una evolución positiva, con un incremento del 3,07%, alcanzando los 47,68 kilos per cápita.

Desde el área ganadera señalaron que estos resultados reflejan una mayor diversificación en el consumo de proteínas animales, con un aporte decisivo de las carnes porcina y aviar, que en conjunto explicaron la mayor parte del aumento del consumo total. En ese sentido, destacaron que se consolida una tendencia estructural observada en los últimos años, vinculada tanto a cambios en los hábitos alimentarios como a factores de precios relativos.

Precios por las nubes El mayor peso de las alternativas porcina y aviar se relaciona, además, con la fuerte suba que experimentaron los precios de la carne vacuna durante 2025. De acuerdo con el Indec, el rubro carnes y derivados registró en diciembre una variación interanual del 68,6% en los cortes vacunos. Entre los aumentos más destacados se ubicaron el cuadril, con una suba del 72,6%, la paleta con 71,2%, la nalga con 69,7%, el asado con 69,4% y la carne picada común con 59,9%. En el mismo período, la caja de cuatro hamburguesas congeladas aumentó 45,9%.