El riesgo país trepa 17 puntos mientras los enviados del FMI empiezan a revisar las cuentas públicas

Los técnicos del organismo multilateral comienzan las reuniones en Economía y el BCRA, mientras el riesgo país quiebra otra vez barrera de los 500 puntos.

La calma chicha que vivieron los mercados en el arranque de la semana viró en las últimas horas con una relevante pérdida de valor de los activos argentinos, con los bonos soberanos cayendo hasta casi 1%, lo que gatilló una suba del índice de riesgo país de 17 puntos hasta los 519 puntos básicos esta tarde.

Ciertamente, no es un nivel preocupante, ni mucho menos. Es un dato que está alineado con la expectativa del Gobierno en su búsqueda por nacceder nuevamente a los mercados voluntarios de deuda, pero que enciende las alarmas porque el pasado 27 de enero, hace sólo ocho ruedas, el riesgo país estaba en franco retroceso y marcaba 494 puntos, enlazando cinco jornadas consecutivas a la baja.

Los bonos soberanos emitidos bajo jurisdicción extranjera muestran caídas de hasta -0,7% en el Bonar con vencimiento en 2041, mientras que el Global 2035 baja marginalmente -0,2% y el Bonar 2038 se mantiene sin cambios.

Hasta media rueda la mayoría de los bonos en dólares caían marginalmente, pero tras conocerse el acuerdo comercial firmado este jueves con Estados Unidos, y anunciado por el propio canciller Pablo Quirno y la Oficina del Presidente, algunos títulos reaccionaron y pasaron al signo positivo.

Es el caso de