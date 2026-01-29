Carne argentina a Estados Unidos: el Gobierno oficializó el envío del cupo para el ciclo 2026
El Gobierno nacional oficializó la distribución de casi 20 mil toneladas de carne vacuna con destino a Estados Unidos para el ciclo comercial 2026.
El Gobierno nacional oficializó la distribución de 19.956,345 toneladas de carne vacuna deshuesada, enfriada o congelada que serán exportadas a los Estados Unidos durante el ciclo comercial 2026, en el marco del cupo anual que el Departamento de Agricultura de ese país otorga a la Argentina.
La medida fue establecida a través de la Resolución 8/2026 de la Secretaría de Agricultura, publicada este jueves en el Boletín Oficial. El cupo total asignado al país asciende a 20.000 toneladas anuales.
Cómo será el envío a los Estados Unidos
Según detalla la normativa, la distribución se divide en dos categorías principales: 19.000 toneladas destinadas al sector industrial y 1.000 toneladas correspondientes a proyectos conjuntos. Para esta convocatoria se inscribieron 72 postulantes, de los cuales 39 pertenecen a la categoría Industria y 33 a Proyectos Conjuntos.
La autoridad de aplicación informó que cuatro firmas fueron desestimadas en el proceso. El Grupo Tresnal S.R.L. quedó excluido por no contar con la habilitación sanitaria correspondiente, mientras que Frigorífico Villa Olga S.A. fue apartado por no acreditar antecedentes de exportación. En tanto, Agropecuaria Santa María S.R.L. y San Pedro Agropecuaria S.A.S. fueron inhabilitadas tras haber renunciado a la totalidad de su cuota durante el ciclo comercial 2025.
La resolución también contempló autorizaciones especiales. Frigorífico Gorina S.A.I.C. recibió un permiso excepcional para operar en establecimientos de terceros debido a un siniestro ocurrido en su planta de elaboración. Asimismo, se otorgó tratamiento de grupo económico a las empresas Black Bamboo Enterprises S.A., Frigorífico Alberdi S.A., Mattievich S.A. y S.A. Carnes Pampeanas, lo que les permitirá operar sus asignaciones de manera indistinta en sus distintos establecimientos.
Finalmente, el Gobierno informó que el Fondo de Libre Disponibilidad, conformado por el tonelaje no distribuido o recuperado por incumplimientos, asciende a 43,655 toneladas, correspondientes exclusivamente a la categoría de Proyectos Conjuntos. En el caso de la categoría Industria, el fondo inicial quedó en cero, ya que la totalidad del cupo fue asignada.
La exportación de carne vacuna a Estados Unidos representa uno de los mercados estratégicos para el sector frigorífico argentino y constituye un eje clave dentro de la política de comercio exterior agroindustrial.