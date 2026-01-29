Combustibles: ventas estancadas en 2025, en una carrera que ganan la nafta y el gasoil premium

Sin apelar a estadísticas ni datos fidedignos pero con la sabiduría que da la calle y el pulso del el movimiento en su zona, los comerciantes suelen reconocer los momentos de recuperación de la actividad y el consumo en base a la cantidad de autos circulando, que bien puede traducirse por la evolución de la venta combustibles , nafta y gasoil .

En ese sentido, el 2025 sigue casi al pie de la letra esta lógica infalible. El relevamiento de Surtidores, el portal de las estaciones de servicio, destaca que en diciembre la venta de combustibles al público volvió a crecer en términos interanuales, comercializándose 1.503.859 m³, lo que supone una expansión de 0,54% en relación al volumen de 1.495.855,08 m³ registrado en diciembre de 2024 y luego de dos meses de caída en octubre y noviembre.

En comparación a noviembre pasado "la demanda se incrementó 5,74%, teniendo en cuenta que noviembre tiene 30 días y diciembre, 31", apuntó Surtidores.

Pero en líneas generales el consumo anual de combustibles se mantuvo en línea con el año anterior, y por debajo de 2022 y 2023, dos años en los que se comercializó 6,84% y 8,65% más que en 2025, respectivamente.

En el acumulado de todo el año pasado, la venta de combustibles al público fue de 16.909.725,52 m³, un incremento de 0,27%, en comparación a los 16.863.611,95 m³ vendidos en el 2024.

Las Premium pican en punta

Pero aún este contexto de relativo estancamiento, que no refleja la expansión de la economía en 2025 que se ubicará en torno al 4,5% cuando se conozcan los datos oficiales del último bimestre, hay lugar para sorpresas.

Del relevamiento se desprende que en diciembre los productos Premium, tanto nafta como gasoil, crecieron bastante más que las líneas más económicas (Súper y gasoil Grado 2), un dato que viene sorprendiendo incluso a ejecutivos de las petroleras, según pudo saber MDZ.

El mercado actual de combustibles está compuesto por nafta Súper (43,5%), nafta Premium (15,9%), gasoil Grado 2 (23,6%) y gasoil Grado 3 (Premium) un 17%.

Sin embargo, el mayor crecimiento de market share se dio en la nafta Premium, de la que se comercializó 9,49% más en 2025, mientras que las ventas de gasoil Grado 3 aumentaron 8,52%. En contraste, las ventas de nafta Súper avanzar 1,88% y las del gasoil Grado 2 se desplomaron -11,22% el año pasado.

YPF, líder del mercado

En este contexto, YPF volvió a terminar el año como líder del mercado por amplio margen, capturando el 54,6%, seguida por Shell (22,9%), Axion Energy (12,1%), Puma Energy (5,7%), DAPSA (2,1%), Gulf (1,7%) y Refinor (0,9%).