Vaca Muerta: YPF y Pluspetrol acordaron un swap de activos para el desarrollo de un proyecto clave

Las petroleras YPF y Pluspetrol anunciaron el acuerdo de un swap de activos mediante el cual ambas compañías refuerzan su apuesta en Vaca Muerta y avanzan en el desarrollo de áreas clave de la formación no convencional para potenciar las exportaciones de GNL.

En el marco de este acuerdo, Pluspetrol se incorpora como accionista de Vaca Muerta Inversiones, sociedad controlada por YPF con participación en los bloques La Escalonada y Rincón de Ceniza.

A su vez, YPF adquiere la participación de Pluspetrol en los bloques Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas, tres áreas estratégicas para el desarrollo del proyecto Argentina LNG, uno de los pilares del crecimiento futuro de la compañía y de la generación de exportaciones energéticas para el país.

"Esta operación de intercambio de activos queda sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes establecidas en el acuerdo", aclaró el comunicado de YPF.

Este anuncio se da en medio del mayor saldo positivo en la balanza energética.

Impulsado por un récord de exportaciones y una fuerte reducción de las importaciones, la balanza energética cerró en 2025 con un superávit de US$7.815 millones. Los datos surgen del intercambio comercial argentino difundidos por el Indec.

De esta manera, el país alcanzó el mayor saldo positivo del que se tiene registro en el comercio energético. Los anteriores picos fueron en 2024 y al 2006, años en los que el superávit energético superó la barrera de los US$5.000 millones.