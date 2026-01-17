YPF confirmó la cesión del clúster Malargüe en Mendoza: quién se quedará con el área

La compañía YPF informó que se completó la firma de la cesión de ese espacio y del bloque Manantiales Behr en Chubut.

La compañía YPF informó que se completó la firma de la cesión de ese espacio y del bloque Manantiales Behr en Chubut.

La empresa YPF firmó el convenio de cesión del clúster Malargüe, ubicado en Mendoza, y de esta manera continúa su "Plan Andes", a través del cual busca desprenderse de áreas petroleras convencionales en todo el país.

El acuerdo fue suscripto con la compañía Venoil S.A. y, según se informó, el proceso estará sujeto a la aprobación del Gobierno mendocino. Una vez que se supere ese paso, la nueva operadora se hará cargo del control del bloque.

"El manejo activo del portafolio es uno de los pilares del Plan 4x4 y permite una reasignación más eficiente del capital hacia proyectos estratégicos, como el desarrollo de Vaca Muerta, con el objetivo de incrementar la rentabilidad, fortalecer la producción no convencional y habilitar exportaciones por 30.000 millones de dólares anuales hacia 2031", destacó YPF en un comunicado en el que evidencia su salida del negocio del upstream.

Mientras tanto, la Provincia apunta a apurar la producción de la lengua norte de Vaca Muerta. Mendoza cuenta con el 30% de esa formación y pone sus fichas en el potencial energético de la zona. Por ello, busca agilizar la infraestructura de lugar y esta semana solicitó que se reconstruya el tramo de la ruta 40 que pasa por esa franja.

ypf La compañía YPF informó que se completó la firma de la cesión de ese espacio y del bloque Manantiales Behr en Chubut. Juan Mateo Aberastain/MDZ Otra cesión de activos de YPF En el mismo paquete, la compañía también cerró la venta de Manantiales Behr, en Chubut, a Limar Energía S.A., que pertenece a Grupo Rovella Capital.