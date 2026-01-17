Las obras que se aceleran gracias a las elecciones de 6 municipios

No es época de grandes obras pero las hay. Y en tiempos de elecciones, generalmente las gestiones ponen un pie en el acelerador para mostrar más. Este domingo 18 de enero comienza la campaña para los comicios de concejales en 6 municipios que serán el 22 de febrero próximo.

Se trata de San Rafael, Rivadavia, Maipú, Santa Rosa, La Paz y Luján de Cuyo. Los intendentes tienen hasta el 6 de febrero como límite, de acuerdo a lo que dispuso la Junta Electoral Provincial para inaugurar obras públicas.

Este jueves 15 el gobernador Alfredo Cornejo; el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli; y el intendente de Luján, Esteban Allasino,- del PRO, nuevo integrante de Cambia Mendoza- participaron del acto de cesión del Hospital de Lujána la empresa Hogar Salud SA, del Grupo Olmos.

Todo el avance del hospital de Luján se dará en etapas: la primera etapa arrancará el 1 de febrero, con turnos programados en especialidades como pediatría, neumología pediátrica, medicina familiar, clínica médica, ginecología, cardiología, urología, traumatología y otras especialidades médicas. El horario de atención será de 8 a 20.

Además, se edificará un puente de la ruta 15, al lado del que está actualmente construido y una tercera trocha del Acceso Sur - hasta Azcuénaga-. Se trata de obras que ya fueron trazadas mucho antes de las elecciones - desde el comienzo de gestión tanto de Cornejo como de Allasino- pero que toman relevancia en este contexto.

A fines del 2025, Allasino encabezó el inicio de obra de la Plataforma Logística de Luján de Cuyo, una inversión estratégica de USD 100 millones.

Diego Santilli alfredo cornejo natalio mema allasino hospital de lujan Alf Ponce/MDZ

Maipú, gobernado por el peronista Matías Stevanato, con el slogan "Maipú Crece", no se queda atrás. Este 8 de enero lanzó formalmente el Programa de Cooperación Público-Privado para el Desarrollo Inmobiliario. El intendente Stevanato participó de una recorrida por uno de los terrenos de la empresa Titulizar, que queda en la zona sur del departamento, donde está proyectada la construcción de mil viviendas. Este desarrollo es el primero en implementarse bajo la nueva línea de cooperación.

Además, Stevanato anunció el Plan Integral de Asfalto 2025–2026 como una de las políticas públicas más relevantes del municipio. Con una proyección de 450 cuadras y un avance del 60 %, ya se han repavimentado cerca de 250 cuadras, beneficiando a más de 8.500 familias. El plan prioriza calles de alto tránsito, accesos estratégicos, rotondas y derivadores, e incorpora caminos rurales fundamentales para la producción local, consolidando una red vial más segura, conectada y eficiente.

Otro pilar de la obra pública es la reactivación de la obra de saneamiento que permitirá ampliar la red cloacal en la zona este y sur del departamento. Se retomaron trabajos que estaban paralizados y que beneficiarán a más de 50.000 vecinos de distritos como Fray Luis Beltrán, Rodeo del Medio, San Roque, Russell, Lunlunta y Cruz de Piedra.

Además, aseguraron que se está haciendo "la mayor inversión en maquinaria de los últimos años en Maipú".

stevanato

Las obras de los departamentos del Este

Tres municipios del Este tienen elecciones este 22 de febrero. Dos de gestión peronista: Santa Rosa y La Paz y además, Rivadavia, que gobierna el partido municipal Sembrar, cuya cabeza es Ricardo Mansur.

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, tiene obras a inaugurar por distrito, que recorre y muestra en sus redes sociales. Como obras de urbanización en barrio Arenas y Sute; en Las Catitas también y quinchos en el parque Ventura Segura que es uno de los más concurridos. También en La Costa, en donde 30 familias podrán acceder a su casa propia.

Flor Destéfanis inaugura quinchos en La Dormida

En La Paz, el intendente Fernando Ubieta, posee obras en ejecución, que irá siguiendo atentamente.

En Rivadavia, Ricardo Mansur, inaguró muchas infraestructura en los últimos 15 días y hará lo mismo en las próximas semanas. Las que ya están listas son: Plazoleta en Calle Martín, del Distrito del El Mirador. La obra es la urbanización del espacio verde, la colocación de juegos para niños, una cancha de futbol, asientos y arbolado. Además, el Mangrullo Infantil en Plaza Departamental y Mangrullo Infantil en Paseo del Lago.

También se Inició el programa de recolección diferenciada de residuos en Ciudad que comenzó el 8 de enero y llevan más de 20mil kilos de residuos secos recuperados. Se puso en funcionamient el Centro Verde de Reciclaje en la Ex Bodega el Trébol (en función del programa de separación).

Las obras en proceso son la intervención urbana en Escuela Bernardino; la construcción de espacio de churrasqueras y lugar de estar en Polideportivo; la construcción de Jardín Maternal en Distrito de La Reducción; la construcción de la segunda etapa de la Escuela Tolosa, y la urbanización de sus alrededores. Además, el centro de Seguridad Ciudadana.

Las obras de San Rafael

San Rafael tiene dos elecciones. No sólo se elige a la mitad del Concejo Deliberante sino también a 24 convencionales municipales que son quienes armarán la carta orgánica del municipio, una herramienta que utlilizará por primera vez un departamento de Mendoza que apunta a remarcar su autonomía.

A comienzos de enero,quedó habilitado al tránsito vehicular la primera cuadra de calle Almafuerte, entre Yrigoyen y Coronel Suárez.El nuevo adoquinado ya está listo y optimizado para la circulación vehicular en el microcentro de la ciudad, y se suma a las intervenciones realizadas en otros sectores de Almafuerte, Avellaneda, Coronel Suárez y otras arterias del microcentro.Actualmente, las tareas continúan con los detalles finales de la obra, que incluyen la colocación de luminarias y rejillas de arbolado, aportando mayor seguridad y mejorando la transitabilidad del sector.

“Esto es parte de un trabajo integral en el microcentro de la ciudad, mejorando la circulación de peatones y automovilistas, promoviendo una movilidad segura y sustentable”, indicó el Director de Obras Municipales, Vicente Giannone hace unos días. El gran objetivo es vincular la zona de la ex terminal con los paseos del centro de la Ciudad, mejorando la experiencia urbana de sanrafaelinos y turistas.En etapas futuras, el proyecto contempla la integración de obras hasta llegar a la Plaza 9 de Julio, generando un paseo amplio y accesible.

Para lo que viene, están en marcha las plazas del barrio La Intendencia y Virgen del Lago de Cuadro Nacional, el Parque Infantil Abuelo Miguel de Real del Padre, las plazas Kennedy, Hilario Cuadros y Schestakow de Ciudad. Además se ultiman detalles para avanzar en el edificio de la ex Terminal. Todas estas obras serán inauguradas antes del 22 de febrero.