Por qué el Hospital de Luján es "único" en Argentina y cuándo comienza a funcionar

El Gobierno Provincial formalizó este jueves el traspaso del edificio del hospital de Luján al grupo empresario Hogar Salud SA (Grupo Olmos), que gestionará por los próximos 15 años el establecimiento sanitario y que abrirá sus puertas el próximo 1 de febrero, con un ofrecimiento de servicios sanitarios a toda la población que se dará en tres etapas.

La particularidad que tiene el hospital de Luján de Cuyo es que es el primero en todo el país que es público con gestión privada, por lo que, a futuro, podrá servir de "faro" para otros emprendimientos similares que se puedan dar tanto en Mendoza como también a nivel nacional.

El acto de traspaso se dio en el hall de entrada del establecimiento, que ha servido en los últimos meses tanto como un Centro de Prevención de Adicciones (CPA), así como también como un centro vacunatorio, particularmente con la pandemia del covid 19 (coronavirus). Sin embargo, no ha sido utilizado como su nombre lo indica, un hospital.

Participaron del acto el gobernador Alfredo Cornejo; el ministro del Interior, Diego Santilli; la vicegobernadora Hebe Casado; los ministros Rodolfo Montero (Salud) y Natalio Mema (Gobierno); más el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.

Y de hecho, todo el avance del hospital de Luján se dará en etapas:

La primera etapa arrancará el 1 de febrero, con la apertura de consultorios externos en especialidades como pediatría, neumología pediátrica, medicina familiar, clínica médica, ginecología, cardiología, urología, traumatología y otras. El horario de atención será de 8 a 20.

Sin embargo, solamente funcionará con turnos programados, que podrán solicitarse a través de la aplicación Mendoza por Mí y de la línea 148 para quienes no tengan obra social, mientras que las personas con cobertura podrán gestionarlos mediante los mecanismos que disponga la concesionaria.

La segunda etapa comenzará el 15 de febrero, donde se sumará la "demanda espontánea" de los ciudadanos que quieran atenderse por cuadros como fiebre, problemas gastrointestinales, heridas o traumatismos. En esta etapa funcionará como cualquier guardia de un hospital o centro de salud.

hospital lujan diego santilli cornejo casado (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

No obstante, no se atenderán problemas graves de salud o que demanden mayores equipamientos, como casos de urgencia o de internación, o accidentes de tránsito.

La tercera y última etapa comenzará una vez terminen las obras que arrancarán en febrero, donde se incorporarán quirófanos, áreas de internación, laboratorio, servicios de imágenes y nuevas especialidades, hasta completar el hospital en su totalidad.

Este proceso de obras lo llevará adelante el grupo concesionario del hospital y hay un plazo estimado de obras de 18 meses, por lo que podría haber novedades de su finalización en el segundo semestre del 2027.

El hospital público con gestión privada

Tal como se informó, el hospital tendrá una gestión inédita a nivel nacional, ya que será el primero en estar bajo un esquema de complementación público-privada: será público, financiado y controlado por el Estado provincial, pero gestionado por una empresa privada adjudicataria (grupo Olmos), que asume la administración operativa y la inversión comprometida.

La concesión fue otorgada por 15 años, con una inversión superior a los $5.100 millones.

Cornejo remarcó que se trata de una experiencia inédita en el país al señalar que “es una innovación que no se ha hecho antes en la Argentina. El Estado controla, define reglas claras y garantiza el acceso; el privado optimiza recursos, invierte y gestiona con eficiencia. Si funciona bien, es un camino que muestra que se pueden hacer reformas profundas con seriedad y responsabilidad”.

Además, destacó el trabajo articulado entre Nación, Provincia y Municipio: “Este proyecto es posible porque hay un gran entendimiento político y porque se dan nuevas condiciones de estabilidad que permiten pensar en inversiones de largo plazo”.

Diego Santilli alfredo cornejo natalio mema allasino hospital de lujan Alf Ponce/MDZ

Cornejo destacó que el nuevo hospital estará plenamente integrado al sistema provincial, incluyendo la historia clínica digital y los canales digitales de gestión. “Aspiramos a seguir ampliando servicios, mejorando la respuesta del sistema y garantizando que la salud pública sea cada vez más eficiente, más moderna y más accesible para todos”, concluyó.

Montero también enfatizó en que este hospital "será siempre un hospital público". "No se entrega la llave del hospital, se trata de una gestión privada sobre un servicio público, con el objetivo central de llevar más servicios de salud a los lujaninos”, aclaró.

Por su parte, el intendente de Luján, Esteban Allasino, valoró la puesta en marcha del hospital como una respuesta concreta a una demanda histórica del departamento. “Este era probablemente el reclamo más importante de Luján. Fueron muchos años de frustraciones y promesas incumplidas. Hoy estamos anunciando que el hospital empieza a funcionar y esa es la mejor manera de recompensar el esfuerzo de los vecinos”, afirmó.

Cómo funcionará el hospital de Luján

El contrato prevé que entre el 40% y el 60% de la capacidad del hospital estará destinada a pacientes con cobertura pública exclusiva, con financiamiento provincial a través del sistema de pago por servicio, utilizando como referencia el nomenclador del Reforsal.

El cumplimiento del contrato será fiscalizado por una Unidad Técnica de Control que evaluará calidad, plazos y gestión.

El hospital estará abierto y atenderá a todo el público, tengan o no obra social o prepaga.

Para aquellos que no tengan obra social o prepaga, el Estado Provincial pagará las atenciones a la empresa concesionaria; mientras que la empresa concesionaria será la encargada de cobrar el costo de la consulta a las obras sociales y prepagas, en caso de pacientes que sí tengan esta cobertura.