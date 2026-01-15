Fuerte polémica por un hermético viaje de diputados de La Libertad Avanza a China

Se produjo una fuerte polémica en redes sociales en las últimas horas a partir de un viaje en silencio de diputados libertarios a China . Se trató de una actividad que encabezó la legisladora Juliana Santillán que se desarrolló durante la primera quincena de enero.

La noticia se conoció luego de que se difundiera en redes sociales un video donde aparecía Santillán y otros diputados en un avión, con destino al gigante asiático. Los primeros posteos de algunos periodistas marcaba que se habrían utilizado fondos públicos para un viaje “secreto” hacía China.

Fue tal la polémica que escribió el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem , quien negó que el viaje se haya realizado con fondos públicos.

Por su parte, Santillán publicó en X: “En el marco de una invitación generada por el departamento de asuntos exteriores de China, Diputados de la Nación acabamos de regresar de una gira por la República Popular China visitando varias provincias. Estuvimos reunidos con empresas privadas, y ampliamos la mirada hacia mejorar las inversiones en Argentina”.

“En Beijing: COFCO, Guangdong: Distrito internacional Liede, Shenzhen: Huawei, Mindray, Skyworth. TRABAJAMOS PARA EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO ARGENTINO, generando más y mejores condiciones para que las empresas más importantes del mundo inviertan en el País y se genere la sinergia empresarial a través de infraestructura y tecnología. Un éxito que será bueno para todos”, agregó la marplatense, luego del controvertido viaje.

Minutos antes cruzó a una periodista por poner en duda que haya sido una invitación del régimen chino: “ABSOLUTAMENTE FALSO. En lugar de operar, deberías preguntar, pero sos del corte del periodismo que tanto daño le hace al país. Este viaje es en delegación la cual presido, por mi representación en el Grupo Parlamentario de Amistad con China”.

— Juliana Santillán Juárez Brahím (@SantilanJuli223) January 15, 2026

“Los pasajes fueron cubiertos por el departamento de relaciones exteriores de China COMO HABITUALMENTE LO HACEN CON OTRAS DELEGACIONES DEL MUNDO, no hubo viáticos de la Cámara de Diputados y no tuve trato como si representara a la cámara, tuve el trato que mi autoridad me representa, ya lo dije antes”, señaló la diputada.

“Cada diputado pagó sus gastos, no le salió un solo peso a los argentinos, al contrario, los resultados de estos viajes SON PARA LOS HOMBRES Y MUJERES DE BIEN QUE INVIERTEN, DAN VALOR Y SON EL MOTOR PRODUCTIVO DEL PAIS: las empresas y empresarios argentinos. Vos no vas a ver estos beneficios porque no das valor, ni producís. Estas actividades son parte de nuestra representación publica, y pronto serán públicos también los resultados. ESTAMOS HACIENDO AGENDA”, completó.

En noviembre ya había ocurrido otro viaje de una delegación del Grupo Parlamentario de Amistad, pero con presencia de miembros de Libertad Avanza, PRO, Unión por la Patria, UCR e Innovación Federal.

Algunos diputados opositores cuestionaron que el viaje se haya organizado y ejecutado “en secreto” y “sin clarificar las reales preocupaciones que hay desde Argentina para hablar con China”.

Al respecto, el diputado Miguel Ángel Pichetto, posteó: “En los próximos días ingresarán 7.000 autos chinos de la marca BYD. Mientras tanto, diputados libertarios viajan a China. Es una pérdida de dólares para financiar importaciones que destruyen el trabajo argentino; nadie puede competir contra una industria subvencionada por el Banco Central chino. Trump tiene razón: hay que frenar a China”.

“El Gobierno habla de Occidente y de EE. UU., pero aplica una política comercial totalmente desfavorable para nuestra producción. La política exterior está a la deriva. Vamos a tener problemas con los americanos: Trump ya advirtió que el libre comercio con China es un límite”, finalizó.