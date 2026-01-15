Patricia Bullrich anunció que otro argentino está preso en Venezuela y pidió su "pronta liberación"

La presidenta del bloque de senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , afirmó este jueves que hay otro argentino detenido por el régimen venezolano llamado Roberto Baldo , quien se suma al gendarme Nahuel Gallo y Germán Giuliani .

La exministra de Seguridad señaló que “los presos políticos en Venezuela estaban subregistrados” y que “como en toda dictadura, la información real se oculta”.

“Se detiene a gente sin debido proceso, se violan derechos humanos y se intenta tapar la verdad”, comentó la exfuncionaria en X, donde reclamó su “pronta liberación”

“Hoy nos enteramos de Roberto, otro argentino, que junto a su mujer están detenidos. Esperamos su pronta liberación. Y seguimos insistiendo por Nahuel y Germán. No vamos a aflojar hasta que vuelvan todos”, indicó la legisladora.

Bullrich se acopló al posteo realizado minutos antes por la activista venezolana-argentina y fundadora del Foro Argentino por la Defensa de la Democracia, Elisa Trotta . La abogada mostró en su cuenta de la red social X una imagen del matrimonio detenido.

“Ellos son Roberto Baldo y Montserrat Espinosa de Baldo. Esposos. Roberto es argentino-venezolano y Montserrat es española-venezolana. Ambos están secuestrados por la dictadura chavista desde finales de 2024, y siguen allí, en los calabozos de este régimen criminal, como es el caso de más de mil inocentes”, indicó Trotta.

“Hoy alzamos la voz por ellos, como alzamos la voz por TODOS los presos políticos que deben ser liberados, sin excepción y sin condiciones”, completó.

Mientras tanto, no hay ninguna novedad del Gobierno argentino en torno a negociaciones con Estados Unidos para acelerar la liberación de los dos argentinos que están todavía en los centros de detención en Caracas.