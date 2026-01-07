Patricia Bullrich fulminó a Horacio Rodríguez Larreta por Venezuela: "O sos Churchill o sos un tibio"

Tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro, Patricia Bullrich defendió la maniobra estadounidense y protagonizó un fuerte cruce con Horacio Rodríguez Larreta en redes sociales. Después de tildarlo de “tibio” en X, la senadora nacional redobló la apuesta.

El sábado, en medio de las primeras reacciones al suceso internacional, exjefe de Gobierno porteño tildó al líder chavista de dictador. Sin embargo, cuestionó duramente el accionar de Donald Trump, lo que desató la furia de su excompañera del PRO.

En diálogo con LN+, Bullrich volvió a apuntar contra el legislador porteño este miércoles: “Esa posición es la no posición. Hay una dictadura y te están matando, te secuestraron a Nahuel Gallo y otros argentinos, y es una dictadura que intentó entrar a la Argentina con dinero, y este señor te dice que hay una dictadura pero habla del principio de soberanía de los Estados”.

“Eso es (Neville) Chamberlain, un tibio. En cambio, (Winston) Churchill es el que dijo de ir contra el nazismo porque iban a matar a todos”, lanzó, y agregó: “Vos tenés dos opciones en la historia: o sos Churchill y vas al frente, o sos Chamberlain, que quería negociar con Alemania. Cuando tenés claro el proyecto de humanidad hay que ser claro. Está bien que se hayan llevado al dictador de Maduro. Ese principio es una mentira”.

Por su parte, Bullrich ratificó su postura a favor de la captura de Maduro y ejemplificó: “Si la Argentina hubiese podido ir a Irán y traer a nuestro territorio a los que atentaron contra la AMIA, ¿lo hubiésemos hecho? Yo sí“.

En cuanto a la situación en Venezuela, la senadora afirmó que la posición del gobierno argentino se basa en una cuestión “moral”, además de política. “Venezuela era un país sin salida, con un dictador que destruyó el país en economía y en la sociedad. Se convirtió en un narco-Estado”, lanzó.

Patricia Bullrich afirmó que el régimen chavista convirtió a Venezuela en un narcoestado

“Para nosotros tiene implicancias porque desde el primer momento tomamos esa posición, desde hace tiempo. Planteamos que tiene que haber una salida y ya empezó el proceso de transición”, insistió. Además aseguró que la Argentina no tenía información sobre la operación, aunque sí confesó haber previsto que los movimientos desde agosto en la zona “iban a terminar en algo”.

Patricia Bullrich defendió la reforma de la SIDE

En otro tramo de la entrevista, Bullrich se refirió a las denuncias de la oposición contra el reciente DNU941/2025 que reforma la Secretaría de Inteligencia del Estado, la senadora nacional Patricia Bullrich defendió el decreto y celebró que la SIDE recupere la facultad de aprehender personas.

“Cualquier ciudadano puede aprender a una persona en flagrancia, ¿no lo va a poder hacer un agente de la SIDE?. Yo, ciudadana, veo a una persona cometiendo un delito y yo lo puedo detener. ¿Cómo puede ser que le hayan sacado a la SIDE la posibilidad de detener?”, planteó.

Patricia Bullrich defendió el DNU que regula la SIDE

Dicho esto, ironizó: “Ponele que la SIDE esté en una operación encubierta contra una célula terrorista y los tenga ahí adelante y diga: ‘Ah no, espere terrorista, quédese tranquilo ahí que tengo que llamar a la policía porque yo no los puedo detener’. Es como que la CIA no pueda detener gente, es una cosa de locos”.

Respecto al rechazo de la oposición al DNU, Bullrich se mostró abierta al diálogo. Sin embargo, se mantuvo firme al argumentar que un país del tamaño de la Argentina “tiene que tener un ejército, unas fuerzas armadas que funcionen bien, fuerzas de seguridad que funcionen bien y un aparato de inteligencia que funcione”.