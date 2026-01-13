El Gobierno confirma nuevas conversaciones de Milei con Trump, en días claves por los argentinos presos en Venezuela

El Gobierno confirma nuevas conversaciones entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump . El contacto, precisado por altas fuentes cercanas al despacho libertario, se enmarca en horas cruciales por la presión de la Casa Blanca al régimen chavista para la liberación de todos los presos políticos en Venezuela.

El Ejecutivo mantiene un total hermetismo en torno a las gestiones que se realizan para la excarcelación de Nahuel Gallo y Germán Giuliani , los dos argentinos detenidos ilegalmente en Caracas, de quienes no se tienen novedades desde hace meses.

Si bien en la Casa Rosada afirman que están en diálogo permanente con el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio , quien realiza las directivas con la nueva conducción del país, no hay mayores precisiones oficiales.

De hecho, esta falta de noticias llega a los propios familiares de los argentinos presos, quienes aseguran estar “desesperados y angustiados” por “no tener ninguna información a pesar del anuncio de algunas liberaciones”.

Los mismos funcionarios que consultó MDZ indican que no está previsto que el presidente u otro miembro del Gabinete reciban a los parientes de los argentinos y que todos los esfuerzos estarán “en realizar las gestiones necesarias para que Nahuel y Germán lleguen a casa lo antes posible, sin dar ningún indicio previo” para evitar nuevos problemas con el régimen bolivariano.

En paralelo, el Gobierno niega alguna interacción con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, quien se verá el jueves con Trump. Si bien Milei fue a felicitarla, sin éxito, a Noruega por la distinción del premio Nobel de la Paz, no se conoció ningún diálogo entre el mandatario y la antichavista con el correr de los días.

Más allá del respaldo absoluto a la incursión militar en territorio venezolano, el jefe de Estado había manifestado que este golpe al régimen implicaba en el desembarco al poder de la oposición, en especial para Edmundo González Urrutia, a quien se señaló como el real ganador de las elecciones de julio de 2024, cuando se denunció otra estafa electoral del chavismo que no mostró las actas que ratifiquen la relección, por entonces, de Maduro.

Sin embargo, el desconcertante pronunciamiento de Trump en contra de la premiada dirigente y sus sorpresivas negociaciones con el chavismo hicieron que el Gobierno no hable públicamente y evidencie contradicciones con este proceso de transición en Venezuela.

“No hay que apresurarse sobre lo que se dice sobre la transición”, dicen ahora desde el entorno de Milei, y añadieron que la captura de Maduro “fue una operación de liberación completamente exitosa y quirúrgica”.

“Estados Unidos toma el control de la situación. Somos respetuosos de lo que defina el gobierno de Trump en ese sentido. Apoyamos cualquier acción que haga Estados Unidos. Estamos alineados por completo”, señalaron los funcionarios con despacho en Balcarce 50, quienes concuerdan con Trump que es “imposible” llamar a elecciones en Venezuela en el corto plazo y eluden referirse a los dos líderes opositores del país sudamericano, aludiendo a que supuestamente el chavismo cuenta con la suficiente estructura para volver a realizar un fraude.

Este lunes sorprendió la presencia del embajador estadounidense en Argentina, Peter Lamelas, quien mantuvo un encuentro con el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien está al frente de las negociaciones por el acuerdo comercial con el Gobierno republicano.