El Gobierno argentino le suelta la mano a Edmundo González Urrutia y hace silencio para evitar otro desliz con Donald Trump

El Gobierno opta por el perfil bajo y se somete a seguir escuchando la línea que baja el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en el marco del avance de los acontecimientos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado sábado en Caracas. Si bien es claro el apoyo de Javier Milei a la gestión republicana en la Casa Blanca, hubo matices en las últimas horas. Más allá del respaldo absoluto a la incursión militar en territorio venezolano, el líder libertario había manifestado que este golpe al régimen implique en el desembarco al poder de la oposición, en especial para Edmundo González Urrutia , a quien se señaló como el real ganador de las elecciones de julio de 2024, cuando se denunció otra estafa electoral del chavismo que no mostró las actas que ratifiquen la relección, por entonces, de Maduro.

“Ganó las elecciones, tiene un mandato por cumplir y es el presidente electo”, dijo el mandatario argentino este fin de semana sobre González Urrutia, en diálogo con LN+. Sus declaraciones se dieron a un año de la visita a la Casa Rosada por parte del referente opositor, quien se mostró con Milei en el balcón oficial, donde saludó a miles de personas que los ovacionaban. Ese respaldo del jefe de Estado argentino también sucedió días después de que asistiera a los premios Nobel en Noruega, donde distinguieron a la líder opositora, María Corina Machado .

En este sentido, Cancillería había emitido un comunicado tras la caída de Maduro, donde expresamente instaban para la asunción del candidato opositor: "El Gobierno argentino espera y apoya que esta nueva situación haga posible que las autoridades legítimamente elegidas por el pueblo venezolano en las elecciones celebradas en 2024, incluido el presidente electo Edmundo González Urrutia , puedan finalmente ejercer su mandato constitucional conforme a la voluntad popular expresada en las urnas y a las normas democráticas vigentes, destacando asimismo el liderazgo de María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz , en la defensa de la democracia y la libertad en Venezuela".

Sin embargo, el desconcertante pronunciamiento de Trump en contra de la premiada dirigente y sus sorpresivas negociaciones con el chavismo hicieron que el Gobierno no hable públicamente y menos con alusión a cómo encarar este proceso de transición en Venezuela.

“Es una mujer muy agradable. Pero no cuenta con el apoyo ni el respeto del país", había manifestado el sábado el republicano por Corina Machado. En tanto, evitó hablar de Edmundo González Urrutia y puso en duda prontas elecciones en Venezuela: "Primero tenemos que arreglar el país. No se pueden celebrar elecciones. No hay forma de que la gente pueda votar".

Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca La postal más esperada por el Gobierno: el recibimiento de Donald Trump a Javier Milei en la Casa Blanca. Presidencia

El giro del Gobierno en su postura respecto a Edmundo González Urrutia

Fuentes oficiales consultadas por MDZ, subrayan que el Gobierno argentino “apoya incondicionalmente a Trump” y “se alineará con todo lo que implemente”.

“No hay que apresurarse sobre lo que se dice sobre la transición”, dicen ahora desde el entorno de Milei, y añadieron que la captura de Maduro “fue una operación de liberación completamente exitosa y quirúrgica”.

“Estados Unidos toma el control de la situación. Somos respetuosos de lo que defina el gobierno de Trump en ese sentido. Apoyamos cualquier acción que haga Estados Unidos. Estamos alineados por completo”, señalaron los funcionarios con despacho en Balcarce 50, quienes concuerdan con Trump que es “imposible” llamar a elecciones en Venezuela en el corto plazo y eluden referirse a los dos líderes opositores del país sudamericano, aludiendo a que supuestamente el chavismo cuenta con la suficiente estructura para volver a realizar un fraude.

Gestiones internacionales y la prioridad por los presos políticos

El Gobierno confirmó que Javier Milei habló con su par francés Emmanuel Macron sobre el estado de situación en Venezuela, aunque evitaron confirmar precisiones de la comunicación. Solo atinaron que no hubo un plan consensuado con otro país para promover la llegada de Edmundo González Urrutia al poder.

“Caído el régimen, creemos más probable que liberen a Nahuel Gallo ”, así sintetizan en el Gobierno la expectativa de que el debilitamiento del régimen permita que el gendarme argentino y todos los presos políticos puedan recuperar la libertad prontamente, a raíz de las negociaciones ya públicas que afronta Trump con la sucesora de Maduro, Delcy Rodríguez.