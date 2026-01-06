Video: recrearon el operativo militar "Resolución Absoluta" que terminó con la captura de Nicolás Maduro

La detención de Nicolás Maduro fue el resultado de un operativo planificado durante meses, con más de 150 aeronaves y una operación final que permitió su captura en Caracas.

Lo que había comenzado con un fuerte despliegue de embarcaciones en las costas del Caribe, los ataques a las lanchas destinadas al narcotráfico que partían de Venezuela y los posteriores ataques en tierra a instalaciones destinadas justamente a atracar esas embarcaciones, terminó siendo parte de un plan mayor. Acciones que funcionaron como una cobertura para el despliegue gradual en la región y que culminaron este sábado con la “Operación Resolución Absoluta”, un plan de meses de planeación que llevó al estudio meticuloso de la rutina de Nicolás Maduro para lograr capturarlo.

Según el propio Trump: “Fue muy complejo, 152 aeronaves, muchos soldados sobre el terreno. Sabían que íbamos para allá. Ha sido brillante, un éxito militar increíble”, comentó sobre el operativo el presidente de Estados Unidos.

La recreación de la “Operación Resolución Absoluta” con la que se detuvo a Nicolás Maduro Recreación "Operación Resolución Absoluta" La captura del mandatario incluyó la reconstrucción de los movimientos de Maduro, sus rutinas, residencias temporales, hábitos alimenticios y patrones de seguridad. Todo eso permitió que pudieran entrenar la misión en un lugar que fue una réplica exacta del sitio donde residía. “Pensamos, desarrollamos, entrenamos y ensayamos una y otra vez”, explicó el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine.

El paso a paso de la detención de Maduro Según comentaron, la operación fue aprobada el viernes por la noche, cerca de las 12. A partir de allí, se realizó el despliegue de más de 150 aeronaves, como explicó Trump, entre cazas, bombarderos y drones, que se encargaron de destruir los sistemas de defensa aérea venezolanos y permitir la extracción.