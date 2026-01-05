Presunto ladrón murió tras descompensarse durante un operativo en Luján

El ladrón habría ingresado a una vivienda; luego huyó por los techos y se descompensó tras ser aprehendido por la Policía.

El hombre había sido retenido por vecinos de la zona: escapó, se descompensó y murió (foto ilustrativa).

Un presunto ladrón murió durante la madrugada de este lunes en el departamento de Luján de Cuyo, luego de ser retenido por vecinos tras un intento de robo y de descompensarse durante un procedimiento policial. El hecho ocurrió alrededor de las 4.30 en el barrio San Antonio del citado departamento.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, un llamado al 911 alertó sobre un sujeto cometiendo un hecho delictivo. De acuerdo con la información oficial, el individuo había ingresado previamente a una vivienda del barrio, lo que motivó el pedido de auxilio.

Resistencia, lesiones y muerte en Luján de Cuyo Tras ser descubierto, el sospechoso -un hombre de 46 años- se dio a la fuga por los techos e ingresó a otra vivienda del barrio, donde provocó daños en aberturas de vidrio y sufrió diversas lesiones. Finalmente, fue reducido y contenido por vecinos hasta la llegada del personal policial.

Al arribo del móvil policial, el sujeto fue trasladado con fines de resguardo. Durante el procedimiento, el presunto delincuente se resistió, lo que provocó lesiones a dos efectivos. Posteriormente, se descompensó y se solicitó la presencia de una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC).