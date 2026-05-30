"El hecho es anterior a la denuncia presentada", dijo el fiscal que lleva el caso por el asesinato de Agostina Vega

Raúl Garzón habla ante la prensa y dio detalles del caso que conmueve a la provincia de Córdoba.

El fiscal Raúl Garzón afirmó que se hallaron restos humanos que “en un 98 por ciento sean de Agostina”, en relación a la desaparición de la adolescente, que tuvo en vilo a toda la comunidad.

“Ahora, esto debe confirmarlo la ciencia forense. Estamos frente a un homicidio, hay un detenido y es necesario evaluar otras circunstancias. A Agostina la buscamos en todo el país, no solo en Córdoba”, aseveró Garzón en rueda de prensa.

Asimismo, confió que hizo el anuncio “con dolor, con enorme dolor”, y consideró que “no hay peor situación que una desaparición, un duelo, un velorio eterno”.