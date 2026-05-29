El gobierno de EE.UU. inicia una investigación penal contra la escritora que acusó a Trump de abuso sexual

El Departamento de Justicia de EE.UU. ha abierto una investigación judicial sobre la escritora E. Jean Carroll, quien acusó a Donald Trump de agresión sexual ocurrida cuando el actual presidente era empresario en Nueva York.

Según un reporte de la cadena CBS News, socia de la BBC en EE.UU., la investigación analiza si Carroll cometió perjurio en relación con los casos civiles que interpuso contra Trump.

Carroll, una antigua columnista de revistas, acusó a Trump de agresión sexual y difamación y le ganó dos demandas.

Ambas sentencias fueron confirmadas en apelación, pero Trump ha solicitado desde entonces a la Corte Suprema que revoque la primera de ellas.

La BBC se ha puesto en contacto con el Departamento de Justicia y con el abogado de Carroll para recabar sus comentarios.

En 2023, un jurado civil declaró a Trump responsable de agresión sexual. También fue declarado responsable de difamación por los comentarios que hizo el año anterior en una publicación en Truth Social.

En esa publicación, negó la afirmación de Carroll de que él la agredió a mediados de la década de 1990 en el probador de una tienda de grandes almacenes de Nueva York.

En una segunda demanda en 2024, Trump fue nuevamente declarado responsable de difamación en relación con los comentarios que hizo sobre Carroll en 2019, en los que la acusaba de inventarse las acusaciones contra él para vender un libro.

Una batalla personal más

Trump ha recurrido a la Corte Suprema de EE.UU. para que revoque la primera sentencia, por la que se le condenó a pagar US$5 millones a Carroll.

También ha prometido hacer lo mismo con el otro caso, en el que se falló que Carroll debía ser compensada con US$83 millones.

El nuevo caso penal investiga si Carroll mintió cuando afirmó en una declaración jurada de 2022 que no recibió financiación externa para su demanda civil contra Trump, según informó una fuente a la CBS.

En los documentos judiciales presentados inicialmente por los abogados de Trump en 2023 se reveló que el cofundador de LinkedIn Reid Hoffman había ayudado a sufragar parte de los honorarios y gastos legales de Carroll.

Reuters Donald Trump asistió a una audiencia en el tribunal en 2024, pero la abandonó mientras la defensa presentaba sus argumentos finales.

La cuestión se planteó durante la apelación del caso, pero el tribunal consideró que Carroll había "declarado de forma plausible" en su testimonio "que había olvidado la limitada financiación externa obtenida por su abogado".

La "prueba adicional... demostró que la señora Carroll simplemente no estaba involucrada en la cuestión de quién financiaba o no sus gastos procesales", continuó el Tribunal de Apelación del Segundo Distrito de EE.UU. en una sentencia de 2024.

La nueva investigación está siendo dirigida por la Fiscalía del Distrito Norte de Illinois, según informó una fuente a la CBS.

La CNN, que fue la primera en dar la noticia, informó de que, aunque la declaración de Carroll tuvo lugar en Nueva York, una de las personas que ayudó a sufragar parte de los honorarios legales de Carroll, Hoffman, tiene una organización sin ánimo de lucro con sede en Chicago.

La BBC también se ha puesto en contacto con la organización de Hoffman para recabar sus comentarios.

El fiscal general interino de EE.UU., Todd Blanche, quien representó personalmente a Trump en los recursos de apelación contra Carroll, se ha recusado del caso.

Getty Images Trump ha rechazado las acusaciones de Carroll, que fueron aceptadas por un jurado en Nueva York.

Desde que volvió a la presidencia el año pasado, Trump ha pedido repetidamente al Departamento de Justicia que procese a varios de sus adversarios.

El Departamento de Justicia también ha creado recientemente un fondo de US$1.800 millones para indemnizar a personas que se considera que fueron investigadas injustamente durante los mandatos de presidentes anteriores.

Sin embargo, algunos miembros del Partido Republicano al que pertenece Trump se han sumado a los demócratas para rechazar el plan.

Una de las principales preocupaciones planteadas por los críticos es la posible indemnización a las personas que agredieron a agentes de la policía del Capitolio durante el asalto del 6 de enero de 2021.

BBC

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FUENTE: BBC