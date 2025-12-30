Desbarataron una banda que cometía entraderas en la Zona Este: dos detenidos y secuestros de drogas y armas

Una investigación por violentas entraderas cometidas en la Zona Este derivó en un amplio despliegue policial que permitió detener a dos integrantes de una banda delictiva , entre ellos su presunto líder, y secuestrar armas , estupefacientes , teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en los departamentos de Rivadavia , Junín y San Martín , en el marco de una causa instruida por la Unidad Fiscal de San Martín , y estuvieron a cargo de la División Sustracción de Automotores, Robos y Hurtos Zona Este , dependiente de la Dirección General de Investigaciones .

De acuerdo con la pesquisa, la organización actuaba bajo la modalidad de entraderas , principalmente durante la noche. Los investigadores determinaron que grupos de cuatro a cinco delincuentes irrumpían armados en viviendas particulares, reducían a los moradores —en algunos casos familias con adultos mayores— y se apoderaban de dinero en efectivo y teléfonos celulares.

La reiteración de hechos y el nivel de violencia empleado fueron claves para avanzar con las medidas judiciales que permitieron identificar a los principales sospechosos y sus lugares de residencia.

En una primera etapa se concretaron ocho allanamientos en distintos puntos del Este, con la participación de más de 30 efectivos, siete movilidades, y apoyo de las Unidades Especiales de Patrullaje ( UEP ) y la División Vehículos Aéreos No Tripulados ( VANT ).

Como resultado, fueron detenidos dos hombres con antecedentes judiciales y carcelarios, vinculados a varios asaltos registrados en la región. Durante los procedimientos se secuestraron cinco celulares, dispositivos electrónicos, prendas de vestir utilizadas en los robos, mochilas, gorras, guantes, tapabocas y tarjetas SIM.

WhatsApp-Image-2025-12-30-at-12.32.14-1200x647

Además, se incautaron 229 plantas de cannabis, con un peso aproximado de 24 kilos, un frasco con marihuana fraccionada y tres envoltorios con cocaína, elementos que también quedaron incorporados a la causa.

Más procedimientos y otras aprehensiones

En paralelo, se desarrollaron otras nueve medidas judiciales en San Martín y Junín, que derivaron en la detención de cinco hombres vinculados a distintos delitos. En esos procedimientos se secuestraron dos rifles calibre 22, uno de ellos con mira telescópica, más de 400 municiones y celulares.

WhatsApp-Image-2025-12-30-at-12.32.14-1-731x1200

Todos los detenidos quedaron a disposición de los magistrados intervinientes, mientras los investigadores continúan con las actuaciones para determinar la totalidad de los hechos en los que habría participado la banda y la posible existencia de otros malvivientes involucrados.