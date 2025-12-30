Así detuvieron a dos delincuentes que le robaban a turistas argentinos en Chile

Los malvivientes le pinchaban los neumáticos a sus víctimas para luego robarles sus pertenencias.

Dos delincuentes fueron arrestados por robarle a turistas argentinos que circulaban por una autopista internacional en Chile. La detención se produjo tras un operativo policial que puso fin a una serie de hechos reiterados, denunciados por las propias víctimas en los últimos meses.

Según informaron fuentes policiales, los sospechosos utilizaban siempre el mismo método: pinchaban los neumáticos de los vehículos en el sector del peaje Chacabuco y esperaban a que los conductores se detuvieran para cambiar la rueda. En ese momento, “sustraían especies desde el interior de los autos”.

Detención Chile El procedimiento se concretó cerca de las 12.40 de este martes. Personal de Carabineros realizaba patrullajes preventivos cuando detectó un vehículo vinculado a estos robos en el kilómetro 45 de la Ruta Los Libertadores, en dirección norte. A partir de allí, se inició un seguimiento controlado.

La maniobra permitió fiscalizar el automóvil y concretar la detención de los dos ocupantes, quienes fueron trasladados a una unidad policial. “Ambos sujetos estaban bajo seguimiento investigativo desde hace aproximadamente dos meses”, indicaron desde la fuerza, en base a denuncias previas.

Traslado de los detenidos Uno de los imputados es un ciudadano chileno mayor de edad, con un extenso prontuario. Registra 47 detenciones anteriores, seis órdenes de captura vigentes y una medida cautelar de arresto domiciliario nocturno con monitoreo electrónico. El segundo detenido es un ciudadano cubano, también mayor de edad, con seis antecedentes penales.