Vacaciones en Chile: cómo pagar sin el 30% de recargo este verano

En un contexto de fuerte flujo de turistas argentinos hacia Chile para compras, una aplicación móvil se está consolidando como una herramienta clave para ahorrar dinero al cruzar la frontera. Ayuda a los turistas a realizar pagos en moneda local sin tener que abonar un extra con la tarjeta.

Se trata de Prex, la billetera digital que incorpora una funcionalidad denominada Bolsillo CLP Bolsillo CLP, pensada para facilitar pagos en moneda local y evitar el tradicional recargo del 30% que suelen enfrentar los consumidores argentinos al usar tarjetas en el exterior.

Tradicionalmente, los argentinos que consumen en el exterior con tarjeta de crédito o débito ven afectados sus gastos por el llamado “dólar tarjeta”, que incluye gravámenes como el Impuesto PAIS y la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales, sumando un sobrecosto cercano al 30% sobre el valor original de la compra.

La nueva funcionalidad permite realizar pagos directamente registrándolos en pesos chilenos (CLP) y debitar esos consumos inicialmente de saldos en dólares o, si no alcanzan, de pesos argentinos, sin pasos intermedios ni conversiones confusas. Este esquema simplificado elimina la percepción del 30% en el resumen y ofrece mayor previsibilidad financiera para el viajero.

La solución se activa desde la misma app de Prex. Una vez habilitada la opción Bolsillo CLP, los usuarios pueden ver su saldo y movimientos expresados en moneda local chilena con la cotización diaria actualizada. Al pagar en comercios del país vecino, la plataforma registra los consumos en CLP, aportando mayor transparencia y control sobre los gastos.

Los pagos pueden efectuarse mediante la tarjeta física de Prex o de forma contactless desde el celular, evitando la necesidad de llevar efectivo o cambiar moneda antes de viajar. Si no hay saldo suficiente en CLP, la plataforma debita automáticamente desde las cuentas en dólares o pesos argentinos del usuario.

La herramienta se desarrolla en un momento en que el turismo de compras entre Argentina y Chile sigue aumentando, impulsado tanto por las diferencias de precios entre ambos países como por la búsqueda de alternativas más económicas para adquirir productos tecnológicos, de moda o de consumo diario. Chile, con una amplia oferta comercial y una cercanía geográfica con distintas provincias argentinas, sigue siendo un destino elegido por miles de viajeros.

Entre los principales beneficios que destacan especialistas y usuarios se encuentran: