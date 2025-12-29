Robos de camionetas en Chile: por qué se volvió el objetivo de los ladrones y a dónde van a parar

Chile es el destino por excelencia para miles de mendocinos en vacaciones. Allí, todos los años suelen producirse una serie de robos a los visitantes, pero entre estos se destacan los robos de camionetas . Este fenómeno generó avisos de entidades diplomáticas para maximizar la precaución y hasta el análisis de aseguradoras sobre los detalles de estos robos.

El último de estos casos tuvo lugar en la ciudad de La Serena , donde todo quedó registrado por cámaras de seguridad al ser perpetrado en una de las vías más concurridas de esta parte de Chile.

Se trató de una camioneta Toyota gris de una familia oriunda de Maipú. El hecho ha encendido las alarmas en ambos lados de la cordillera. Durante el robo se demuestra la rapidez con la que operan las bandas organizadas en la zona costera.

Sin embargo, el robo de esta Hilux es solo un caso más de la gran cantidad que se fueron registrando durante años en el país vecino.

En general, cuando los delincuentes ven un vehículo de patente argentina, reconocen las complicaciones que se le suman a las víctimas a la hora de denunciar y seguir el proceso legal desde otro país, entendiendo que se deben volver a su lugar de origen, tarde o temprano. Pero eso no es el único motivo que explica este fenómeno.

El ranking de camionetas “favoritas” para los ladrones

Sobre esto, la Asociación de Aseguradores de Chile (AACH) destacó una serie de modelos que serían los “preferidos” por los ladrones en Chile en este año. Esto debido a la alta demanda de sus repuestos, tanto dentro como fuera de Chile, en un nutrido mercado negro.

La lista de vehículos más robados en este país durante el 2025 está compuesta de la siguiente manera:

Toyota Hilux Toyota RAV4 Mitsubishi L200 Chevrolet Groove Ford Territory Suzuki Baleno Kia Soluto Kia Rio Nissan Frontier Toyota Land Cruiser

Además, este mismo ente informó que solo el 46% de los vehículos robados fue hallado, el nivel más bajo en una década. En 2016 se encontraba en 68,5%. Es así como el destino de estos rodados termina siendo normalmente su venta por partes, ya sea dentro del país transandino, como fuera de él, normalmente en Bolivia y hasta dentro de Argentina.

Las palabras de las autoridades chilenas y argentinas

Ante esta situación, la alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, confirmó que se aumentarán los operativos de control ante la inquietud de los visitantes y sostuvo que "el delito sigue los flujos de visitantes y requiere una respuesta más contundente para evitar nuevos hechos”. Además, reconoció la existencia de una banda criminal dedicada a este tipo de robos en su comuna, caso que se estaría replicando en los distintos puntos escogidos por los turistas mendocinos.

Por su parte, desde el principio de diciembre, las autoridades diplomáticas argentinas instaron a los viajeros a extremar precauciones y evitar dejar autos estacionados en la calle, entre otras cosas a tener en cuenta durante la visita.