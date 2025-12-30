Misteriosa desaparición en Recoleta: buscan a una joven de 25 años

La chica no se presentó a su trabajo ni a recibir el diploma después de recibirse y la familia decidió comenzar a una búsqueda por la chica.

La joven desapareció este martes por la madrugada después de llegar a su casa con su novio y la familia.

Una familia se encuentra atravesando un duro momento, después de que Romina Duré, una joven de 25 años, desapareciera este martes en Recoleta durante las primeras horas de la madrugada. Su familia comenzó una desesperada búsqueda luego de que no se presentara al trabajo ni a recibir su diploma después de recibirse.

Según informó la familia, fue vista por última vez este martes por la madrugada en la calle Juan María Gutiérrez 2564. La tía de la joven comentó que: “Ella volvía de un cumpleaños con el novio y la familia. La dejaron en el departamento, lo que se ve en las cámaras. Le mandó un mensaje a la mamá diciendo que había llegado y que estaba todo bien”.

De todas formas, contó que desde entonces no contesta su celular, donde ya se está llevando a cabo una investigación para intentar dar con el paradero de Romina.

Búsqueda Romina Duré Recoleta desaparecida Instagram (@dure_ariel_) “Esta mañana no se presentó a trabajar y tenía que buscar un diploma porque se recibió y tampoco fue. Fueron al departamento, rompieron la puerta y no está. No hay nada revuelto. Pidieron las cámaras en la comisaría de Pueyrredón y Las Heras para ver si la ven salir sola o con alguien. El teléfono está activo, pero no contesta”, agregó.