El caso de los cinco hermanos asesinados en Mendoza y el sospechoso que cayó por el último crimen

En septiembre del año pasado, Leonardo Nazareno Chávez Montecino fue asesinado de una puñalada en el barrio Campo Papa de Godoy Cruz . El crimen sacudió a su familia, ya que, en poco más de una década, cuatro hermanos suyos habían sido víctimas de diferentes homicidios. Este martes, medio año después, capturaron al presunto autor del hecho de sangre.

La detención del sospechoso, identificado como Daniel Alberto Ponce Romero (50), fue concretada por detectives de la División Homicidios , dependiente de la Dirección de Investigaciones, mientras realizaban tareas para localizarlo en el distrito de Vertientes del Pedemonte , en Luján de Cuyo .

En medio de esas labores, los pesquisas detectaron la presencia del sindicado homicida, conocido como el Bocadito , dentro del patio de una casa del barrio Valle de la Vertiente , localizada cerca del cruce de calles Dardo Pérez y Los Chañares .

Frente a eso, los policías le ordenaron que saliera del domicilio y se entregara, por lo que obedeció inmediatamente y fue detenido sin oponer resistencia alguna, de acuerdo con fuentes allegadas al procedimiento.

Posteriormente, Ponce Romero fue trasladado hasta el Polo Judicial Penal , donde quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Florencia Díaz Peralta , quien se encuentra subrogando a su par Claudia Ríos .

La información sostiene que el Bocadito será imputado en las próximas horas por el crimen de Montecino Chávez y luego quedará alojado en una cárcel de la provincia.

El crimen en el Campo Papa

El sangriento episodio que le quitó la vida a Leonardo Chávez Montecino se registró alrededor de las 14 del 5 de septiembre del año pasado, cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un hombre herido de arma blanca en medio de una pelea en calle Darwin del Campo Papa.

Policías y una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) se trasladaron hasta la escena y dieron con la víctima, quien presentaba una herida cortopunzante bajo el esternón. Pese a los esfuerzos del personal médico, sólo se pudo constatar el deceso de Montecino Chávez en la escena.

Por su parte, los efectivos que iniciaron las averiguaciones correspondientes en el teatro del hecho hablaron con familiares de la víctima, quienes optaron por no ofrecer mayores detalles sobre lo ocurrido, en medio del dolor por la trágica muerte.

El trágico caso de los hermanos Montecino Chávez

Embed - PAULA CHAVES, MADRE DE LOS HERMANOS MONTECINO

Fue hace poco más de una década cuando comenzó la seguidilla trágica que sacudió a la familia Montecino Chávez. El primero de los hermanos asesinados fue Andrés, cuyo caso no tomó relevancia mediática. Pese a eso, durante una entrevista con MDZ, su madre relató que lo mataron de un balazo mientras trabajaba como cuidacoches en las cercanías de la cancha de Godoy Cruz.

Cinco años después, el viernes 16 de enero de 2015, fue el turno de Sebastián Emanuel Montecino Chávez, alias el Kechu, de 20 años, quien fue acribillado de nueve tiros en el cruce de calles Salvador Arias y Entre Ríos, a pocas cuadras de su domicilio del barrio Campo Papa.

Sólo cuatro años pasaron para que la muerte volviera a llamar a la puerta de los Montecino Chávez. Fue durante la noche del domingo 8 de abril de 2019 cuando Adolfo, otro de los hermanos, fue atacado con un arma blanca en el interior del barrio La Paz, recibiendo un puntazo en el pecho que fue letal.

HERMANOS MONTECINO Sebastián, Adolfo y Jonathan, los hermanos asesinados entre 2015 y 2019. MDZ.

Un par de años más tarde, el viernes 27 de febrero de 2021, la historia se repitió con Jonathan Iván Montecino Chávez, de 32 años, quien fue atacado a traición mientras se encontraba con amigos en el cruce de calles Chapadmalal e Illia, en el Campo Papa. Le dieron dos tiros con una pistola calibre 9 milímetros y perdió la vida en cuestión de minutos.

Justamente, ese último fue el único que tuvo resolución, ya que la investigación concluyó a fines del 2024 con la condena de Brian el Colo Serrano a 12 años de cárcel. En tanto, el resto de los asesinatos permanecían impunes, aunque este martes la historía podría comenzar a cambiar tras la detención del presunto homicida de Leonardo Nazareno Chávez Montecino.