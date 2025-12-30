"Mi papá enterró a Loan", el revelador testimonio de una menor que causó un giro en la causa

Mientras se investiga la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, se conoció el testimonio de una menor que fue amenazada con ser secuestrada.

En las últimas semanas se llevaron a cabo varias declaraciones ante la Justicia por la desaparición de Loan Danilo Peña. En este contexto, se dio a conocer el testimonio de una menor de edad que podría ser revelador.

"Mi papá enterró a Loan" Una menor fue amenazada con "ser secuestrada" si volvía a repetir lo que escuchó: "Mi papá enterró a Loan". Según el periodista Alejandro Pueblas, "la menor en cuestión es hija de un amigo de Bertón".

Jorge Bertón es hijo de Victoria Caillava, una de las personas detenidas en el caso Loan. Su declaración ha generado dudas en la investigación debido a las contradicciones detectadas en su testimonio.

¿Qué declaró el hijo de Victoria Caillava? Novedades en el caso Loan YouTube | Alejandro Pueblas Él se contradijo sobre el vehículo que utilizó para trasladarse los días 13 y 14 de junio de 2024, cuando desapareció Loan. Primero mencionó haber usado un tipo de camioneta, luego dijo que fue en otra, y existe la posibilidad de que haya sido en un auto. Las versiones no coinciden entre sí.

Por otro lado, el hombre también borró el historial de su celular, o habría entregado otro teléfono a la Justicia.