Piden actualizar el rostro de Loan y elevar la recompensa en la causa por su desaparición

La familia de Loan solicitó que se apliquen técnicas de envejecimiento forense y un aumento de la recompensa para fortalecer la búsqueda.

Los abogados de la familia de Loan Danilo Peña pidieron la actualización del rostro del niño desaparecido en Corrientes y el incremento de la recompensa vigente. La presentación judicial también requirió la intervención de organismos nacionales e internacionales para ampliar la difusión y favorecer el hallazgo del menor.

La solicitud, presentada por la letrada María Belén Russo Cornara y el abogado Gustavo Alejandro Sánchez, pidió que se apliquen técnicas de Envejecimiento Forense (Age Progression) con el fin de obtener una reconstrucción actualizada del rostro del pequeño, desaparecido el 13 de junio de 2024. Según explicaron, esta herramienta permitiría ampliar el campo de identificación y mejorar las posibilidades de localización, especialmente en ámbitos donde continúan las líneas abiertas de investigación.

El planteo detalla que la actualización debe ser enviada a INTERPOL Argentina para su incorporación formal en el sistema internacional de búsqueda. También se solicitó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Búsqueda de Personas del Ministerio de Seguridad, encargada de producir el material técnico necesario y validar la información antes de su difusión.

La actualización en los programas de alerta Los abogados reclamaron además que la imagen actualizada sea incorporada al programa Alerta Sofía y al sistema ALERT.AR, ambos utilizados para la notificación rápida de desapariciones de menores en territorio argentino. La inclusión, sostienen, permitiría fortalecer la visibilidad del caso y retomar el interés social en una investigación que lleva más de un año sin resultados concluyentes.

Los representantes legales remarcaron la importancia de mantener activos los mecanismos de respuesta inmediata, sobre todo en escenarios donde la circulación de información certera puede acelerar la detección de movimientos, reportes o testimonios que contribuyan a esclarecer el paradero del niño.