Caso Loan Peña: se conoció el motivo tras la renuncia del juez federal que investigaba la desaparición

El magistrado que llevaba adelante el caso de la desaparición e Loan Peña presentó su renuncia, que será efectiva a partir del 1 de diciembre.

El juez federal Víctor Alonso González, integrante del Tribunal Oral en lo Crimina Federal de Corrientes, presentó su renuncia el último miércoles, pero los motivos trascendieron este viernes por la mañana. De este modo, la Justicia deberá buscar un reemplazo en medio de una creciente falta de jueces.

Dicho magistrado tenía entre sus causas el caso Loan Peña, menor desaparecido a mediados de 2024, del cual no se pudo detectar rastro y tiene entre los máximos sospechosos a familiares suyos. Tras la renuncia, el Poder Ejecutivo de la Nación aceptó la dimisión mediante el Decreto 704/2025.

La salida del juez se da por la jubilación correspondiente para el magistrado, el cual, mientras tanto, será reemplazado por Juan Manuel Iglesias, magistrado subrogante en Resistencia. Este asumirá una vez que se haga efectiva la dimisión de Alonso González el próximo 1 de diciembre.

El impacto de esta renuncia se genera, básicamente, por ser uno de los jueces involucrados en el caso de la desaparición de Loan Peña, niño de seis años que lleva más de un año desaparecido. Al mismo tiempo, cabe señalar que en el tribunal quedará solo el juez Fermín Ceroleni, único juez titular, mientras los otros dos asientos permanecen subrogados.