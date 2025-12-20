¿Y si pasara en Mendoza? Turistas extranjeros robando en un shopping
El caso de mendocinos detenidos en Miami expone una pregunta incómoda: ¿aplicaríamos el mismo rigor judicial si el hurto lo cometieran turistas en Mendoza?
¿Qué pasaría si un caso similar al de los mendocinos detenidos en Miami ocurriera en Mendoza, pero con turistas extranjeros? Un análisis criminológico sobre la doble vara social y judicial. Hace unos días, cinco mendocinos adinerados fueron detenidos en Miami por presunto hurto de productos de lujo. La justicia estadounidense actuó sin contemplar nacionalidad, billetera ni contexto turístico: hay evidencia, se formalizan cargos y el proceso sigue. Fin de la historia.
Cinco mendocinos en Miami: el disparador que incomoda
Ese episodio sirve como espejo incómodo para pensar un escenario hipotético: ¿reaccionaríamos igual si turistas extranjeros cometieran en Mendoza el mismo delito?
Turistas europeos o estadounidenses: del delito al “malentendido”
Si cinco turistas europeos o estadounidenses robaran en un shopping mendocino, la respuesta social y mediática sería diametralmente distinta. La prensa minimizaría el episodio (“confusión”, “incidente menor”), y en redes abundarían las justificaciones: no conocen las reglas, no entendieron el sistema, no tuvieron intención, fue una travesura. La solución práctica sería simple: devolver o pagar lo sustraído y cerrar la causa. Nada de detenciones prolongadas, nada de penas efectivas. El estatus de “visitante valioso” pesa más que el hecho.
Turistas latinoamericanos: tolerancia con condescendencia
Si los protagonistas fueran turistas latinoamericanos con alto poder adquisitivo, la narrativa cambiaría, pero el resultado sería el mismo. Aparecería una mezcla de desconfianza y condescendencia, pero la salida judicial seguiría el procedimiento habitual en Argentina: restitución económica, algún acta formal y asunto terminado. La severidad estadounidense jamás entraría en escena.
La doble vara: cuando la justicia se acomoda al pasaporte
El patrón es evidente: en Argentina la gravedad del delito no la define el hecho, sino el pasaporte y la billetera del autor, especialmente si es un extranjero que deja plata en el destino. La criminología denomina a esto “delito por estímulo”: no es necesidad, sino impulsividad, adrenalina o presión grupal. Pero lo que verdaderamente habilita la conducta es la percepción de impunidad. Los mendocinos en Miami se indignaron por ser tratados como delincuentes; en Mendoza, ante un caso similar, pediríamos “pagar y arreglar”.
El problema no son los turistas, es nuestra cultura penal
El caso Miami nos incomoda porque expone algo que evitamos mirar de frente: exigimos rigor cuando juzgan a los nuestros afuera, pero negociamos cuando debemos aplicarlo en casa. Hasta que Argentina responda con la misma firmeza que exigimos en Miami, continuaremos operando con una justicia que cambia según quién robe, dónde robe y cuánta utilidad turística represente. En un escenario así, un hurto extranjero terminaría con un recibo, una disculpa y un “que tengan buen viaje”.
La pregunta incómoda es inevitable:
¿Estamos dispuestos a aplicar el mismo estándar que aplaudimos cuando el juez está en Miami?
* Lic. Eduardo Muñoz. Criminólogo. Divulgador en Medios. Análisis criminológico aplicado a temas sociales de actualidad y seguridad.
