¿Y si pasara en Mendoza? Turistas extranjeros robando en un shopping

El caso de mendocinos detenidos en Miami expone una pregunta incómoda: ¿aplicaríamos el mismo rigor judicial si el hurto lo cometieran turistas en Mendoza?

El problema no son los turistas, es nuestra cultura penal.

¿Qué pasaría si un caso similar al de los mendocinos detenidos en Miami ocurriera en Mendoza, pero con turistas extranjeros? Un análisis criminológico sobre la doble vara social y judicial. Hace unos días, cinco mendocinos adinerados fueron detenidos en Miami por presunto hurto de productos de lujo. La justicia estadounidense actuó sin contemplar nacionalidad, billetera ni contexto turístico: hay evidencia, se formalizan cargos y el proceso sigue. Fin de la historia.

Cinco mendocinos en Miami: el disparador que incomoda Ese episodio sirve como espejo incómodo para pensar un escenario hipotético: ¿reaccionaríamos igual si turistas extranjeros cometieran en Mendoza el mismo delito?

Turistas europeos o estadounidenses: del delito al “malentendido” Si cinco turistas europeos o estadounidenses robaran en un shopping mendocino, la respuesta social y mediática sería diametralmente distinta. La prensa minimizaría el episodio (“confusión”, “incidente menor”), y en redes abundarían las justificaciones: no conocen las reglas, no entendieron el sistema, no tuvieron intención, fue una travesura. La solución práctica sería simple: devolver o pagar lo sustraído y cerrar la causa. Nada de detenciones prolongadas, nada de penas efectivas. El estatus de “visitante valioso” pesa más que el hecho.

miami-argentinos-detenidos Cinco mendocinos en Miami, el disparador que incomoda. Archivo Turistas latinoamericanos: tolerancia con condescendencia Si los protagonistas fueran turistas latinoamericanos con alto poder adquisitivo, la narrativa cambiaría, pero el resultado sería el mismo. Aparecería una mezcla de desconfianza y condescendencia, pero la salida judicial seguiría el procedimiento habitual en Argentina: restitución económica, algún acta formal y asunto terminado. La severidad estadounidense jamás entraría en escena.

La doble vara: cuando la justicia se acomoda al pasaporte El patrón es evidente: en Argentina la gravedad del delito no la define el hecho, sino el pasaporte y la billetera del autor, especialmente si es un extranjero que deja plata en el destino. La criminología denomina a esto “delito por estímulo”: no es necesidad, sino impulsividad, adrenalina o presión grupal. Pero lo que verdaderamente habilita la conducta es la percepción de impunidad. Los mendocinos en Miami se indignaron por ser tratados como delincuentes; en Mendoza, ante un caso similar, pediríamos “pagar y arreglar”.