Nuevo golpe a los Canavis: atraparon con droga al hijo de un cabecilla de la temida banda lasherina

La reciente detención de un dealer de drogas volvió a poner los ojos de los detectives mendocinos sobre una reconocida banda delictiva con fuerte presencia en Las Heras : los Canavis. Se trata de Nicolás Maximiliano Villalba Ocampo, hijo de uno de los cabecillas de la gavilla con base en el barrio Santa Teresita .

El sospechoso fue detenido el sábado 20 luego de que policías de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras ( UEP ) detectaron a un sujeto con actitud sospechosa que caminaba por el cruce de calles Guido Spano y Simón Bolivar .

Al notar la presencia de los uniformados, el individuo descartó un paquete negro y continuó a marcha acelerada, pero le frenaron el paso en el cruce de las calles Lencinas y Bolivar , justo en el límite de los barrios Sismo V , Maestri y Santa Teresita , una zona considerada "peligrosa" por las autoridades policiales y judiciales.

Inmediatamente, los efectivos identificaron al sospechoso y constataron que se trataba Villalba Ocampo , uno de los miembros más jóvenes de la gavilla familiar que hace tiempo tiene al maltraer a los vecinos del distrito El Plumerillo .

Al mismo tiempo, verificaron el bulto que descartó y descubrieron que se trataba de dos envoltorios, los cuales contenían con 70 gramos de marihuana prensada. Por ese motivo, se le dio intervención a personal de la Policía Contra el Narcotráfico ( PCN ) y a la Justicia Federal , por presunta infracción a la Ley 23.737 (de estupefacientes).

El vínculo con los Canavis

Al momento de identificarlo, los policías actuantes se encontraron con que este joven, que recién cumplió la mayoría de edad hace poco más de un mes, es el hijo de Maximiliano Horacio Villalba Quiroga, alias el Cara de Loco, uno de los líderes de la banda criminal ya mencionada.

Desde hace ya más de una década Los Canavis han ganado notoriedad por su implicación en el tráfico de estupefacientes y su participación en violentos enfrentamientos territoriales por las calles de Las Heras.

Además de los barrios mencionados por la detención de Villalba Ocampo, este grupo también pisó fuerte por barriadas cercanas como el 26 de Enero, Independencia y Espejo.

En este territorio sus integrantes han protagonizado tiroteos y homicidios, en su mayoría motivados por disputas entre grupos narcos por el control de la zona, como los enfrentamientos con la banda de Los Jamaicas, durante los años 2014 y 2015.

Sospechosos de un doble crimen

Entre sus líderes se destaca el padre del detenido, quien además de ser una de las figuras centrales de este clan familiar, es también el hermano de otro líder de la banda, Franco Jesús Villalba Quiroga, apodado "Macaco".

Portada Villalba Quiroga Maxi Maximiliano Horacio Villalba Quiroga, el padre del joven detenido y líder de una banda en Las Heras.

El Cara de Loco y el Macaco fueron los principales sospechosos del doble crimen de Daniel "Kelo" Roldán (22) y Alexis Alejandro Corzo (15), ocurrido el 18 de noviembre de 2019 en el barrio Santa Teresita.

De acuerdo con la hipótesis del caso, los hermanos Villalba Quiroga circulaban en una Fiat Fiorino blanca desde la cual efectuaron una lluvia de disparos dirigida contra un malviviente con el que mantenían una fuerte rivalidad, identificado como Rodrigo Damián "Bebe" Cruzate, quien resultó herido, pero sobrevivió, a diferencia de los otros jóvenes.

PORTADA Bebe Cruzate nueva Rodrigo Damián Cruzate Fernández, más conocido como el Bebe, es uno de los delincuentes más renombrados de los últimos años en Las Heras.

Tras permanecer prófugo por un tiempo, fue capturado y en febrero de 2020 se le dictó la prisión preventiva por este ataque. Sin embargo, el Cara de Loco y el Macaco terminaron siendo sobreseídos en esa causa por faltas de prueba en su contra.