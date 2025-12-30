Gendarmería secuestró pirotecnia ilegal valuada en más de $110 millones en Mendoza

Los procedimientos fueron realizados por Gendarmería Nacional sobre la Ruta Nacional N° 7. La mercadería estaba en infracción a la Ley 22.415.

Los operativos estuvieron a cargo del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional.

Más de 250 cajas con pirotecnia de contrabando fueron halladas en distintos operativos realizados en Mendoza por personal de Gendarmería Nacional. Los operativos se desarrollaron sobre la Ruta Nacional N° 7, uno de los principales corredores viales hacia Chile, y permitieron secuestrar mercadería transportada en infracción a la Ley 22.415.

El primer hecho ocurrió cuando efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” intentaron detener un furgón de dominio chileno, conducido por un ciudadano que hizo caso omiso a las señales de detención. Ante esa situación, los gendarmes alertaron a los demás puestos de control desplegados en la zona.

Minutos más tarde, el vehículo fue encontrado abandonado en inmediaciones de Los Penitentes. Tras dar intervención a la Justicia, el magistrado interviniente ordenó el levantamiento de huellas y el traslado del rodado a la Sección Reforzada “Punta de Vacas”, con el objetivo de realizar una inspección exhaustiva.

Durante la revisión del furgón y en presencia de testigos, los uniformados contabilizaron 152 cajas que contenían pirotecnia, todas en infracción a la normativa aduanera vigente. Este procedimiento se sumó a otro similar llevado a cabo en la madrugada del 3 de diciembre, también sobre el mismo corredor vial.

En esa oportunidad, Gendarmería detectó 101 cajas adicionales con los mismos elementos ilegales. En ambos casos, la Fiscalía Federal de Mendoza dispuso la intervención de personal de ARCA para realizar el aforo correspondiente.