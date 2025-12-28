Intentó ingresar pirotecnia de contrabando a Chile y terminó detenido

El conductor argentino fue sorprendido en el paso internacional con fuegos artificiales ocultos en una Ford Ranger.

Personal del Servicio Nacional de Aduanas de Chile incautó 46 cajas de fuegos artificiales que eran trasladadas de manera clandestina en una camioneta procedente de la Argentina, durante un control realizado en el complejo fronterizo Los Libertadores.

Según antecedentes del Ministerio Público, a los que accedió LosAndesOnline.cl, el procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 15 del viernes, cuando funcionarios de Aduanas inspeccionaron una camioneta Ford Ranger con patente argentina que intentaba ingresar al país vecino.

Con el apoyo de un can detector, los agentes lograron ubicar una bolsa plástica escondida debajo del asiento del acompañante, que contenía 46 cajas de petardos. La mercadería no había sido declarada y, además, corresponde a productos cuya comercialización está prohibida en Chile.

Ante esta situación, el conductor del vehículo, identificado como G.E.A., ciudadano argentino, fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Los Andes.