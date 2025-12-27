Refuerzan controles en Ciudad de Mendoza y secuestran más de 4.500 unidades de pirotecnia

Tras Navidad y de cara a Año Nuevo, el municipio intensificó los operativos de control para prevenir la venta y el uso de pirotecnia, prohibidos por ordenanza.

Más de 4.500 artículos de pirotecnia fueron secuestrados en operativos realizados en distintos puntos de la Ciudad de Mendoza.

Luego de los festejos de Navidad y en la previa de Año Nuevo, la Ciudad de Mendoza profundizó los operativos de inspección y control con el objetivo de prevenir la comercialización y el uso de pirotecnia, una práctica prohibida en el ejido urbano por los riesgos que implica para la salud y la seguridad.

Como resultado de estas acciones, ya se decomisaron más de 4.500 unidades, lo que refleja el refuerzo de las tareas preventivas.

Los procedimientos se desarrollaron en diversos sectores del departamento, principalmente en operativos destinados a combatir la venta ambulante. Entre los elementos secuestrados se encontraron cañitas voladoras, bengalas, morteros, petardos, tortas luminosas, baterías y fósforos petardos, entre otros productos. Este viernes al mediodía, la División Explosivos de la Policía de Mendoza retiró el material incautado para avanzar con su correspondiente destrucción.

Desde el municipio que encabeza Ulpiano Suarez destacaron la necesidad de apelar a la responsabilidad colectiva y a la toma de conciencia, tanto de comerciantes como de vecinos, ante los efectos negativos que genera la pirotecnia en personas con discapacidad, con trastornos del espectro autista o hipersensibilidad auditiva, además de adultos mayores, bebés y animales.

pirotecnia ciudad1 La Ciudad de Mendoza intensifica operativos contra la pirotecnia y avanza con decomisos masivos. Prensa Ciudad de Mendoza Canales habilitados para realizar denuncias En ese marco, la Ciudad recordó que se encuentran disponibles distintos canales para denunciar la venta de pirotecnia. Los vecinos pueden comunicarse con la línea 147 o utilizar el chatbot municipal a través de WhatsApp, en el número 261 468-4551, lo que permite una intervención rápida y eficaz frente a este tipo de situaciones.