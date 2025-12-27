Refuerzan controles en Ciudad de Mendoza y secuestran más de 4.500 unidades de pirotecnia
Tras Navidad y de cara a Año Nuevo, el municipio intensificó los operativos de control para prevenir la venta y el uso de pirotecnia, prohibidos por ordenanza.
Luego de los festejos de Navidad y en la previa de Año Nuevo, la Ciudad de Mendoza profundizó los operativos de inspección y control con el objetivo de prevenir la comercialización y el uso de pirotecnia, una práctica prohibida en el ejido urbano por los riesgos que implica para la salud y la seguridad.
Como resultado de estas acciones, ya se decomisaron más de 4.500 unidades, lo que refleja el refuerzo de las tareas preventivas.
Los procedimientos se desarrollaron en diversos sectores del departamento, principalmente en operativos destinados a combatir la venta ambulante. Entre los elementos secuestrados se encontraron cañitas voladoras, bengalas, morteros, petardos, tortas luminosas, baterías y fósforos petardos, entre otros productos. Este viernes al mediodía, la División Explosivos de la Policía de Mendoza retiró el material incautado para avanzar con su correspondiente destrucción.
Desde el municipio que encabeza Ulpiano Suarez destacaron la necesidad de apelar a la responsabilidad colectiva y a la toma de conciencia, tanto de comerciantes como de vecinos, ante los efectos negativos que genera la pirotecnia en personas con discapacidad, con trastornos del espectro autista o hipersensibilidad auditiva, además de adultos mayores, bebés y animales.
Canales habilitados para realizar denuncias
En ese marco, la Ciudad recordó que se encuentran disponibles distintos canales para denunciar la venta de pirotecnia. Los vecinos pueden comunicarse con la línea 147 o utilizar el chatbot municipal a través de WhatsApp, en el número 261 468-4551, lo que permite una intervención rápida y eficaz frente a este tipo de situaciones.
La normativa que rige en la Ciudad de Mendoza prohíbe tanto la venta como el uso de pirotecnia. Ante la detección de una infracción, la autoridad municipal está facultada para proceder al decomiso inmediato de los productos, considerándose esta conducta como una falta grave.
Controles reforzados durante Año Nuevo
La ordenanza establece además un esquema de sanciones económicas que varía según la gravedad de la infracción, con multas que pueden alcanzar hasta las 5.000 UTM. Desde el municipio confirmaron que los operativos continuarán durante las celebraciones de Año Nuevo, con el objetivo de promover fiestas más seguras, inclusivas y responsables para toda la comunidad.