Ciudad de Mendoza: una vecina fue sancionada por realizar grafitis en la vía pública

La Ciudad de Mendoza llevó a cabo una nueva audiencia con la participación del Jurado Vecinal , el mecanismo impulsado por el municipio que permite a vecinos y vecinas intervenir en la evaluación de conductas que vulneran el Código de Convivencia .

El encuentro tuvo lugar en el Honorable Concejo Deliberante y concluyó con la declaración de responsabilidad de una mujer acusada de realizar grafitis en espacios públicos.

Según se informó oficialmente, las acciones de la infractora derivaron en la confección de cinco actas contravencionales labradas entre marzo de 2024 y abril de 2025. Las faltas se encuadraron en los artículos 21 y concordantes de la Ordenanza Municipal N.º 3877/14, que regula las normas de convivencia en la capital mendocina. En todas las oportunidades, la mujer fue sorprendida en flagrancia mientras realizaba pintadas, y el personal municipal procedió al secuestro de los elementos utilizados.

Los episodios se registraron en distintos sectores de la Ciudad de Mendoza, incluyendo San Martín 2774, Chacabuco 257, la intersección de Belgrano y Luzuriaga, calle Mitre entre Las Cubas y Los Vendimiadores, y Moreno 679.

El Jurado Vecinal estuvo conformado por siete ciudadanos que participaron de manera voluntaria. Tras analizar las pruebas y los antecedentes de cada caso, los integrantes deliberaron en forma privada y determinaron por unanimidad la responsabilidad de la acusada en los cinco hechos atribuidos. La resolución fue comunicada posteriormente por el presidente del jurado.

Multas, rebeldía y posibles embargos

Desde el municipio aclararon que la mujer fue correctamente notificada tanto de las actas de infracción como de las audiencias preparatoria y de juicio. Sin embargo, ante su ausencia injustificada, fue declarada en rebeldía. Como consecuencia, las multas correspondientes a cada infracción tuvieron un incremento del 50% y podrían alcanzar, en conjunto, un monto cercano a los $7.920.000.

En caso de no registrarse el pago voluntario de las sanciones, la normativa vigente prevé el inicio de un procedimiento de apremio ante los juzgados tributarios. Una vez firme la sentencia y ante el incumplimiento, se habilitan medidas como el embargo o la inhibición del responsable.