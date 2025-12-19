La Ciudad de Mendoza firmó un acuerdo con una de las capitales más importantes del mundo
Con este hermanamiento, la Ciudad de Mendoza amplía su agenda internacional y refuerza la cooperación con una capital clave de Sudamérica.
La Ciudad de Mendoza dio este miércoles 17 de diciembre un paso fuerte en su agenda internacional al firmar un Acuerdo de Hermanamiento con la Ciudad Metropolitana de Lima, una de las capitales más importantes de la región. El convenio apunta a construir una relación activa entre ambas ciudades, con trabajo conjunto en desarrollo, turismo, cultura y gestión urbana.
El acuerdo se formalizó a través de un convenio de cooperación internacional que busca promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Entre los ejes principales aparecen el desarrollo económico sostenible, la promoción turística y gastronómica, la innovación, la gestión ambiental y la inclusión social.
Desde el municipio mendocino destacaron que este hermanamiento no es solo institucional, sino también histórico. Mendoza y Lima están unidas por la gesta libertadora encabezada por el General José de San Martín, organizada desde suelo mendocino y proyectada hacia la capital peruana como parte central del proceso independentista sudamericano.
Una agenda común con mirada regional
El Convenio de Hermanamiento establece una agenda amplia de cooperación que incluye planificación urbana, preservación del patrimonio histórico y acciones frente al cambio climático. También se prevé el intercambio de experiencias de gestión y la formación de equipos técnicos con mayor capacitación en áreas estratégicas.
Otro punto destacado del acuerdo es el reconocimiento a la comunidad peruana que vive en Mendoza, señalada como un puente humano y cultural entre ambas ciudades. La promoción turística recíproca y el fortalecimiento de los vínculos culturales aparecen como herramientas para consolidar una relación que busca sostenerse en el tiempo.