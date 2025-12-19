La Ciudad de Mendoza firmó un acuerdo con una de las capitales más importantes del mundo

Con este hermanamiento, la Ciudad de Mendoza amplía su agenda internacional y refuerza la cooperación con una capital clave de Sudamérica.

La Ciudad de Mendoza firmó un convenio con la ciudad de Lima bajo la historia sanmartiniana que las une.

La Ciudad de Mendoza dio este miércoles 17 de diciembre un paso fuerte en su agenda internacional al firmar un Acuerdo de Hermanamiento con la Ciudad Metropolitana de Lima, una de las capitales más importantes de la región. El convenio apunta a construir una relación activa entre ambas ciudades, con trabajo conjunto en desarrollo, turismo, cultura y gestión urbana.

El acuerdo se formalizó a través de un convenio de cooperación internacional que busca promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Entre los ejes principales aparecen el desarrollo económico sostenible, la promoción turística y gastronómica, la innovación, la gestión ambiental y la inclusión social.

Desde el municipio mendocino destacaron que este hermanamiento no es solo institucional, sino también histórico. Mendoza y Lima están unidas por la gesta libertadora encabezada por el General José de San Martín, organizada desde suelo mendocino y proyectada hacia la capital peruana como parte central del proceso independentista sudamericano.

Ulpiano Suárez convenio con Lima Perú Ciudad de Mendoza Una agenda común con mirada regional El Convenio de Hermanamiento establece una agenda amplia de cooperación que incluye planificación urbana, preservación del patrimonio histórico y acciones frente al cambio climático. También se prevé el intercambio de experiencias de gestión y la formación de equipos técnicos con mayor capacitación en áreas estratégicas.