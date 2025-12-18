Ciudad de Mendoza elige la mejor vidriera navideña: seis comercios compiten por un importante premio
Las vidrieras finalistas se destacan por su creatividad, impacto visual y original interpretación del espíritu navideño.
La Ciudad de Mendoza vive una nueva edición del Concurso de Decoración Navideña de Vidrieras, una propuesta que busca promover el espíritu de las fiestas y convertir el microcentro en un atractivo recorrido visual. En esta oportunidad, más de 130 comercios de distintos rubros se sumaron a la iniciativa, aportando diseño, color y propuestas originales que realzan el paisaje urbano.
Luego de un exhaustivo proceso de evaluación, un jurado especializado eligió a los seis finalistas del certamen. El equipo evaluador estuvo integrado por un diseñador gráfico, publicitario e interiorista, escenógrafos y un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de la Ciudad, quienes analizaron criterios como creatividad, innovación, impacto visual, uso de materiales y coherencia estética con la temática navideña.
Te Podría Interesar
Con la selección ya definida, ahora es el turno de vecinos y turistas. La votación popular se encuentra habilitada y permanecerá abierta hasta el viernes 19 de diciembre a las 23.59, momento en el que se conocerá cuál es la vidriera más votada.
Premios para las vidrieras más votadas
El comercio que obtenga la mayor cantidad de votos se quedará con el primer premio, que consiste en $2.000.000. En tanto, el segundo puesto será reconocido con un incentivo económico de $1.000.000.
La ceremonia de premiación se realizará el domingo 21 de diciembre en la Plaza Independencia, en el marco de las celebraciones navideñas organizadas por la Ciudad de Mendoza.
Los seis comercios finalistas
- Living Charly (Remedios Escalada de San Martín 2123) propuso una escena que simula un regalo gigante. El eje de la vidriera es un sofá envuelto con un gran moño rojo, acompañado por muñecos de nieve que parecen estar “entregando” el obsequio. La ambientación se completa con un árbol rústico confeccionado con retazos y una decoración cálida que genera un clima hogareño.
- La Tijera (San Martín 1744) presentó un pesebre original realizado con la propia mercadería del local. A través de telas en tonos azules y ocres, recrearon a la Sagrada Familia y los Reyes Magos, con un fondo que simula el establo mediante cortinados, logrando una escena tradicional reinterpretada desde lo textil.
- Enebro (Av. España 943) apostó por el impacto visual del arte con globos. La vidriera se destaca por una gran corona roja central y un árbol navideño confeccionado íntegramente con globos verdes y dorados, al que se suma un reno metalizado de gran tamaño que aporta un estilo moderno y lúdico.
- Puestas en escena que transforman la ciudad
- Arreglos al Paso (Sarmiento 45, Pasaje San Martín) convirtió su histórico quiosco de madera en un gran regalo navideño. Toda la estructura fue envuelta con una ancha cinta roja y un moño dorado, una propuesta sencilla pero de fuerte impacto visual que mantiene la identidad clásica del local.
- Óptica Occio (Espejo 58) eligió una estética elegante y minimalista. Sobre un fondo blanco, los productos se exhiben en pedestales que simulan regalos, acompañados por renos dorados. El vinilo con la frase “una mirada llena de luz” vincula de manera creativa el espíritu navideño con el rubro de la óptica.
- Soberana (Sarmiento 705) ofrece una puesta en escena especialmente llamativa durante la noche. Su fachada combina cortinados bordó con una cascada de luces LED doradas que envuelve el edificio, destacándose los renos luminosos ubicados en la azotea y la decoración a nivel de vereda, que construyen una postal navideña imponente.