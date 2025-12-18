Ciudad de Mendoza elige la mejor vidriera navideña: seis comercios compiten por un importante premio

La Ciudad de Mendoza vive una nueva edición del Concurso de Decoración Navideña de Vidrieras, una propuesta que busca promover el espíritu de las fiestas y convertir el microcentro en un atractivo recorrido visual. En esta oportunidad, más de 130 comercios de distintos rubros se sumaron a la iniciativa, aportando diseño, color y propuestas originales que realzan el paisaje urbano.

Luego de un exhaustivo proceso de evaluación, un jurado especializado eligió a los seis finalistas del certamen. El equipo evaluador estuvo integrado por un diseñador gráfico, publicitario e interiorista, escenógrafos y un representante de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo de la Ciudad, quienes analizaron criterios como creatividad, innovación, impacto visual, uso de materiales y coherencia estética con la temática navideña.

Con la selección ya definida, ahora es el turno de vecinos y turistas. La votación popular se encuentra habilitada y permanecerá abierta hasta el viernes 19 de diciembre a las 23.59, momento en el que se conocerá cuál es la vidriera más votada.

Premios para las vidrieras más votadas El comercio que obtenga la mayor cantidad de votos se quedará con el primer premio, que consiste en $2.000.000. En tanto, el segundo puesto será reconocido con un incentivo económico de $1.000.000.

La ceremonia de premiación se realizará el domingo 21 de diciembre en la Plaza Independencia, en el marco de las celebraciones navideñas organizadas por la Ciudad de Mendoza.