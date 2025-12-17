Ciudad de Mendoza celebra una nueva Noche de las Librerías con actividades para toda la familia
Este viernes 19 el centro mendocino se convertirá en un gran paseo cultural al aire libre con propuestas literarias, encuentros con autores y beneficios.
La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir una nueva edición de la Noche de las Librerías, una propuesta cultural que se realiza de manera ininterrumpida desde 2016 y que se ha consolidado como un clásico del calendario urbano. El evento convoca a vecinos, vecinas y turistas a disfrutar del universo literario en un recorrido abierto, dinámico y accesible.
La cita será este viernes 19, entre las 18 y las 0, cuando las calles del microcentro se transformarán en un gran escenario cultural a cielo abierto. Los libros, en sus múltiples formatos y géneros, serán los grandes protagonistas de una noche pensada para todo público.
Te Podría Interesar
Durante la jornada, las librerías participantes trasladarán sus espacios a la vereda, ofreciendo mesas de exhibición, recomendaciones y propuestas especiales para incentivar el encuentro con la lectura y el diálogo con los lectores.
Actividades para todas las edades en la Ciudad de Mendoza
La programación incluye charlas y disertaciones con escritores e ilustradores mendocinos, presentaciones de libros, sorteos, regalos y promociones exclusivas. Además, habrá actividades especialmente diseñadas para niñas y niños, promoviendo el acercamiento temprano al mundo literario.
En algunos puntos del recorrido, la experiencia se enriquecerá con propuestas gastronómicas, como café y degustaciones de vino, generando un clima distendido donde la lectura se combina con los sentidos y el disfrute colectivo.
Librerías participantes
Las librerías adheridas en esta edición son: Libros Iván Miszei (Garibaldi 110, esquina San Juan); Mi Librería (España 1927); Ludditas (San Juan 1014); Mendieta Libros (Garibaldi 117); Cúspide (San Martín 931); Rayuela (Garibaldi 69); García Santos (San Martín 921); Locuramagic Comics (Necochea 40); Librería Metafísica (Patricias Mendocinas 610); Centro Internacional del Libro (Lavalle 14); Ágape Mendoza (San Lorenzo 21); AM Libros (Garibaldi 61); Librería Pública Gildo D’Accurzio (España 1260, casi Gutiérrez); Red Ribbon (Garibaldi 69) y Librería Universitaria (Paseo Sarmiento 607).