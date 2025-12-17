Pan Dulce Solidario: la iniciativa para Navidad en la Ciudad de Mendoza
Se viene una nueva edición del Pan Dulce Solidario, una iniciativa clave para Navidad que se desarrollará desde este jueves.
La Ciudad de Mendoza se prepara para vivir una nueva edición del Pan Dulce Solidario. Esta iniciativa, que ya se convirtió en un clásico de la Navidad, este año celebra su 12ª edición con el acompañamiento y apoyo de todos los mendocinos.
En esta nueva edición, la Peatonal Sarmiento será el punto para conseguir este producto solidario. La venta tendrá lugar los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20, de 10 a 13 y de 18 a 21 h.
Una vez más, la capital se suma a esta acción impulsada por Banco de Alimentos Mendoza, que pondrá a la venta 1.200 pan dulces solidarios en la Peatonal Sarmiento, en la pérgola ubicada entre San Martín y 9 de Julio.
La propuesta invita a vecinos, vecinas y turistas a sumarse con su colaboración y ser parte de un gesto solidario en una de las fechas más significativas del año.
Pan Dulce Solidario para la Navidad en Ciudad
En esta edición, el Pan Dulce Solidario presenta una nueva variedad de chocolate y cereza, elaborada de manera solidaria por la panadería Factoría, a cargo de Walter Tirapu.
La iniciativa cuenta, además, con el valioso acompañamiento de numerosas empresas e instituciones que colaboraron con la donación de insumos, entre ellas: El Tulipán, Oscar David, Mayorista Buj, Zuin Cotillón, Dulcor, Blowmax, Reposterísima, Brunka & Co, Chapini, Aehga, Granja Zulueta y Machín.
La venta se realizará los días jueves 18, viernes 19 y sábado 20, en los horarios de 10 a 13 y de 18 a 21, permitiendo que más personas puedan acercarse y participar. El valor de cada pan dulce será de $4.000, con un precio promocional de tres unidades por $10.000. Lo recaudado será destinado a fortalecer el trabajo del Banco de Alimentos Mendoza, que asiste a organizaciones sociales y familias en situación de vulnerabilidad.
Esta acción solidaria refleja el valor del trabajo conjunto entre el sector público, privado y las organizaciones civiles, una articulación que hace posible el desarrollo de iniciativas con impacto social real. En vísperas de las fiestas, el Pan Dulce Solidario vuelve a ser una invitación a compartir, ayudar y construir comunidad.