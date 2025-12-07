Los precios de la colección navideña 2025 de Damián Betular ya en vidriera

El pastelero Damián Betular lanzó su nueva colección navideña 2025, una propuesta que combina pastelería artesanal, chocolatier de autor e inspiración artística. Este año, la línea está atravesada por una estética que rinde homenaje al clásico ballet El Cascanueces, y ya se encuentra disponible en su local de Villa Devoto con productos de edición limitada.

El pan dulce insignia de la temporada tiene un valor de 56.000 pesos y un peso de 750 gramos. Esta creación se distancia de la versión más tradicional con frutas abrillantadas y apuesta por una receta pensada especialmente para los fanáticos del chocolate. Según publicó La Nación, el producto se incorporó recientemente a la vidriera del local como una de las piezas centrales de la colección.

La masa está elaborada con cacao, naranjas confitadas y avellanas tostadas, y su interior incluye trozos de chocolate semiamargo para aportar humedad y un sabor más intenso. La terminación superior presenta un craquelin crocante que refuerza la identidad chocolatosa del producto. Cada pan dulce se entrega en una caja rígida de diseño especial, ideal para conservarlo hasta la celebración de Navidad.

Uno de los lanzamientos más llamativos de la colección es la figura de chocolate inspirada en el ballet El Cascanueces. Se trata de una escultura comestible que replica la forma del icónico soldado y que se vende a 54.000 pesos con un peso de 200 gramos.

La pieza está realizada con chocolate con leche de alta calidad y un relleno de gianduja de pistachos combinado con pasta artesanal del mismo fruto seco. Además, incluye pistachos crocantes para sumar textura y contraste en cada bocado.

Turrones y confituras para la mesa dulce

La propuesta navideña se completa con barras de turrón de 180 gramos, disponibles en tres variedades al mismo precio: 28.000 pesos cada una. Las combinaciones fueron desarrolladas para ofrecer perfiles sofisticados y distintos:

Pecán y frambuesa: chocolate caramelizado, gianduja de nuez pecán, pate de frambuesa y crocante del mismo fruto rojo.

Maní y caramelo: chocolate semiamargo con gianduja de maní y caramelo salado.

Avellanas y cookies: chocolate con leche, gianduja de avellanas y trozos de galletitas.

También se suman las grageas, que mantienen el precio de 28.000 pesos por 180 gramos y se diferencian por color y sabor:

Rojas: avellanas con chocolate semiamargo.

Verdes: maní garrapiñado con chocolate con leche.

Blancas: coco y chocolate blanco.

Marrones: ginger cookies con chocolate caramelizado.

Embed - Te Presentamos El Cascanueces, Nuestra Colección Para Estas Fiestas

Opciones para compartir: degustación y macarons

Para quienes buscan variedades para una mesa festiva más amplia, Betular Pâtisserie ofrece una caja de degustación con nueve mini tortas, una selección de sus creaciones más pedidas. El valor es de 110.000 pesos. Entre los sabores se incluyen Chajá, Pavlova, pistacho, café y chocolate, avellana, frutilla, limón, frambuesa y la tradicional Carmen.

Los macarons también forman parte del catálogo navideño. Se venden en diferentes presentaciones y la caja más grande, con 24 unidades, tiene un precio de 122.000 pesos. Los sabores disponibles son banana caramelizada, dulce de leche, pistacho, vainilla, chocolate y salted caramel.