Estos son los números de la suerte de hoy miércoles 3 de junio

Todos tenemos números de la suerte. Vivimos tiempos de complicaciones y nuevas costumbres, empujados por una crisis que nos cambia tremendamente la vida. Mucha gente encuentra en la astrología y en el horóscopo alternativas para sentirse guiada por un consejo.

En la sección de Estilo de MDZ te contamos cuáles son los números de la suerte de cada signo zodiacal para el día de hoy, para que esta información pueda servirte para generar buena energía a lo largo de tu jornada, ya sea visualizándolos, o haciendo a un ejercicio mental o lúdico.

Los números de la suerte video MDZ

Te damos un ejemplo: podés tomar uno de los números de la suerte y armar un bello florero para adornar tu casa que contenga una cantidad de flores similar a la que te dicta ese número, para que su energía positiva se derrame en tu hogar.

También podés tomar otro de los números, elegir una frase motivadora o espiritual y repetirla esa misma cantidad de veces.

Vos mismo podés crear actividades y consignas con los números de la suerte para que hoy te acompañe.

William Shakespeare escribió grandes obras que siguen en vigencia Foto: history.com William Shakespeare escribió grandes obras que siguen en vigencia Foto: history.com

La cita motivacional del día de hoy

"Las heridas que no se ven son las más profundas" - William Shakespeare.

El proverbio chino de hoy

"Si el agua está demasiado pura, carecerá de peces".

Los números de la suerte de cada signo

Aries

4, 11, 23, 26, 32, 46

Tauro

1, 8, 14, 21, 34, 41

Géminis

3, 17, 22, 27, 31, 48

Cáncer

2, 9, 14, 23, 36, 45

Leo

7, 11, 24, 31, 37, 44

Virgo

3, 15, 22, 26, 39, 40

Libra

2, 19, 21, 35, 42, 49

Escorpio

6, 12, 25, 29, 33, 49

Sagitario

1, 14, 23, 36, 41, 45

Capricornio

2, 7, 16, 21, 38, 42

Acuario

6, 12, 20, 31, 40, 44

Piscis

3, 18, 27, 33, 36, 42