Escándalo: acusan a Damián Betular de ser un "chanta" por un contundente motivo
En El Run Run del Espectáculo, destaparon la polémica que salpica a uno de los jurados de MasterChef Celebrity.
MasterChef Celebrity nunca está exento de polémicas: a veces por las decisiones del jurado, otras por el comportamiento de los participantes. En las últimas semanas, todas las miradas apuntaron a Germán Martitegui. Y ahora, el que quedó en el centro del escándalo es otra figura del programa: Damián Betular.
Durante la última emisión de El Run Run del Espectáculo por Crónica TV, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio revelaron el escándalo que enfrenta el chef. Esta vez, el conflicto no está vinculado a su paso por MasterChef Celebrity, sino a su faceta empresarial en el mundo de la pastelería.
Según comentaron los conductores, el reconocido chef enfrenta fuertes críticas por el valor de uno de sus productos navideños.
"Lo han acusado de chanta a Damián Betular. ¡El pan dulce lo está vendiendo a 56 lucas!", contó Pecoraro.
Luego, compartieron mensajes en redes sociales donde varios usuarios cuestionaban el precio y afirmaban que se trataba de un costo inflado para un "cocinero de moda". "La gente no puede comprarse un bife ¿quién va a comprar un pan dulce a ese precio?", agregó Lío indignado.
En medio del debate, Lorena Paola lanzó un comentario irónico y picante: "Yo pensé que le decían chanta porque va a debutar en el teatro".
Además, el programa presentó una encuesta callejera para conocer la opinión del público sobre el valor del pan dulce de Betular. Las respuestas fueron unánimes: "¡Es un montón! ¡Es mucho! ¡Carísimo, igual se consiguen buenos a la mitad!".