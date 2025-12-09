Escándalo: acusan a Damián Betular de ser un "chanta" por un contundente motivo

En El Run Run del Espectáculo, destaparon la polémica que salpica a uno de los jurados de MasterChef Celebrity.

MasterChef Celebrity nunca está exento de polémicas: a veces por las decisiones del jurado, otras por el comportamiento de los participantes. En las últimas semanas, todas las miradas apuntaron a Germán Martitegui. Y ahora, el que quedó en el centro del escándalo es otra figura del programa: Damián Betular.

Durante la última emisión de El Run Run del Espectáculo por Crónica TV, Lío Pecoraro y Fernando Piaggio revelaron el escándalo que enfrenta el chef. Esta vez, el conflicto no está vinculado a su paso por MasterChef Celebrity, sino a su faceta empresarial en el mundo de la pastelería.

El Run Run del Espectáculo sobre Damián Betular En El Run Run del Espectáculo revelaron el escándalo que enfrenta el cocinero. Captura de pantalla Youtube Crónica TV Archivo. Según comentaron los conductores, el reconocido chef enfrenta fuertes críticas por el valor de uno de sus productos navideños.

"Lo han acusado de chanta a Damián Betular. ¡El pan dulce lo está vendiendo a 56 lucas!", contó Pecoraro.

Damián Betular (1) El pastelero está vendiendo pan dulce a $56.000. Foto: captura de video / Telefe. Luego, compartieron mensajes en redes sociales donde varios usuarios cuestionaban el precio y afirmaban que se trataba de un costo inflado para un "cocinero de moda". "La gente no puede comprarse un bife ¿quién va a comprar un pan dulce a ese precio?", agregó Lío indignado.