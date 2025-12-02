Germán Martitegui enfrenta una feroz interna dentro de MasterChef Celebrity: "Están todos re calientes"

Los escándalos no le dan respiro a MasterChef Celebrity 2025. Incluso, antes del debut, ya había ruido alrededor del ciclo, y ahora, estalló otra polémica que vuelve a poner a Germán Martitegui en el centro de la escena.

En los últimos días se habló mucho del mal clima que generaron algunas actitudes del chef hacia los participantes. Pero esta vez el conflicto va por otro lado.

Según contaron Ale Castelo y Barbie Gyalay en Ya fue todo, en el detrás de escena del ciclo de Telefe crece el malestar contra Germán Martitegui debido a sus reiterados retrasos en las grabaciones.

Según revelaron en el programa, "están re calientes" con el chef. La situación, aseguran, llegó a tal punto que "hasta hubo una reunión específica donde le pidieron que se solucione. Él dijo que sí… y llegó tarde otra vez".

Ale Castelo y Barbie Gyalay aseguraron en Ya fue todo que el cocinero llega tarde a las grabaciones del programa.

El enojo del staff se debe a que los horarios del equipo quedan totalmente desacomodados. "El equipo tiene a las niñeras esperando, trámites que hacer, horarios para buscar a sus hijos, pero no hay caso. Todo el mundo caliente con Martitegui por llegar más de una hora tarde a las grabaciones", detallaron.

Barbie Gyalay profundizó sobre el impacto que generan esos retrasos: "Las grabaciones son muy largas, entonces una hora de atraso implica mucho atraso para todo el equipo en general". Y agregó: "No es que se atrasa una hora y terminan en horario. Se empieza a atrasar todo y el enojo viene por ahí, porque son un montón de personas esperándolo y sin el jurado no se puede empezar a grabar".