Un municipio confirmó una medida que le facilitará la vida a los vecinos

El municipio de Godoy Cruz confirmó que, a partir de marzo de 2026, dejará de emitir los boletos de las tasas y servicios municipales en formato papel para pasar a su emisión digital. Se trata de una importante medida que fue anunciada este miércoles a meses de que la misma se haga realidad.

En este marco, adherirse al boleto digital implica múltiples beneficios directos para los vecinos. En primer lugar, implica dejar de pagar los costos asociados al papel, como impresión, emisión y distribución.

Además, esta modalidad permite acceder a la información de forma más rápida, sencilla y accesible.

Asimismo, el boleto digital evita traslados innecesarios, ya que se puede consultar y abonar desde cualquier dispositivo con conexión a internet. Por lo tanto, la experiencia se vuelve más ágil y eficiente, adaptándose a las nuevas formas de gestión digital.

Al mismo tiempo, Ciudadanía Digital ofrece a los vecinos una solución integral para realizar gestiones municipales de manera 100% digital.

En este sentido, será posible concretar distintos tipos de trámites. De manera tal que, incluirá desde gestiones vinculadas al área de Servicios, como habilitaciones comerciales, entre otros procedimientos administrativos.

Los trámites para obtener las credenciales pueden hacerse de forma online. Foto: Shutterstock Trámites online en el municipio de Godoy Cruz.

Para ello, los vecinos podrán ingresar desde la página web oficial del Municipio a través de un botón de acceso directo. Más adelante se brindarán los detalles sobre cada una de estas gestiones.

"Por otra parte, la implementación del boleto digital también aporta una mirada ambiental. Así, la reducción del uso de papel contribuye a la preservación de los recursos naturales y refuerza el compromiso con la sostenibilidad", destacaron desde el departamento.

De esta manera, promover el uso de herramientas digitales se convierte en una acción sencilla y efectiva para cuidar el ambiente. A su vez, se mejora la eficiencia en las actividades diarias del Estado y de la comunidad.