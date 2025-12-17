Un argentino de 12 años quedó a un paso de ser Gran Maestro de ajedrez

Faustino Oro volvió a hacer historia para el ajedrez argentino y quedó a solo un paso del título de Gran Maestro. Con apenas 12 años, el prodigio cerró el Magistral Szmetan-Giardelli con una actuación sólida que le permitió sumar su segunda norma de GM y confirmar que su proyección no tiene techo.

El joven, que ya ostenta un ELO de 2503, empató en la última ronda frente a Diego Flores, reciente campeón argentino y ocho veces ganador del título nacional. Ese resultado le permitió alcanzar los 5,5 puntos necesarios para cumplir el objetivo planteado antes del inicio del torneo.

El certamen, disputado en el Centro Cultural Recoleta, tuvo a Oro como uno de los grandes protagonistas. Finalizó con dos victorias y siete empates, una racha que incluyó seis igualdades frente a rivales con mayor ELO, entre ellos grandes maestros extranjeros y referentes del ajedrez local.

La partida decisiva fue de negras y exigió máxima concentración. Flores no logró quebrar la defensa del pibe argentino , que sostuvo la posición con madurez y paciencia hasta sellar el empate que le dio la norma buscada.

A los 12 años, Oro consiguió su segunda norma de GM y alimenta el sueño de convertirse en el más joven de la historia.

Faustino Oro es el maestro internacional de ajedréz más joven del mundo. Foto: Club de Ajedrez Barcelona

Faustino ya había logrado su primera norma de Gran Maestro en septiembre del año pasado, cuando todavía tenía 11 años. Apenas 85 días después, ya con 12 recién cumplidos, volvió a cumplir con los requisitos, un ritmo de crecimiento que impresiona incluso entre los especialistas.

El sueño del récord mundial

Con dos normas en el bolsillo, Oro ahora va por la tercera y definitiva. Si logra ese objetivo antes del 7 de marzo de 2026, se convertiría en el Gran Maestro más joven de la historia, superando el récord del estadounidense Abhimanyu Mishra.

El calendario inmediato incluye desafíos de alto nivel, aunque no todos suman para la norma. Entre Navidad y Año Nuevo competirá en los Mundiales de rápidas y blitz en Doha, mientras que en enero volverá a presentarse en el tradicional Challenger del Tata Steel Chess, en Países Bajos.

El crecimiento de Faustino también potencia al ajedrez argentino en su conjunto. Con él como figura emergente, se reavivaron proyectos de alcance internacional, como la posibilidad de que el país sea sede de las Olimpíadas de Ajedrez 2030, una propuesta impulsada desde la FIDE y la Federación Argentina.