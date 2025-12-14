Pan dulce casero tradicional: receta para preparar el clásico navideño con frutas

El pan dulce casero aparece cada diciembre como esa tradición que une recuerdos. Es una receta que siempre intimida un poco, pero que en realidad se transforma en un proceso disfrutable y hasta terapéutico con eso de amasar, dejar levar, ver cómo la masa cobra vida y crece, y finalmente obtener un pan dorado, esponjoso y lleno de sabor.